Brann-kapteinen straffet Vålerenga – VIF fikk ingen VAR-hjelp

Seieren var fortjent. Brann var det farligste laget gjennom det meste av kampen og skapte de fleste sjansene.

Det var liten tvil om at dommeren Tore Hansen gjorde det riktige da han blåste straffe da Bård Finne ble felt i det 72. minutt. Kaptein Sivert Heltne Nilsen gikk rolig fram til krittmerket, sendte VIF-keeper Magnus Sjøeng den ene veien og ballen i mål motsatt til 2-1 for foran et fullstappet og ellevilt hjemmepublikum på Brann stadion.

Ti minutter før full tid falt avgjørelsen. Innbytter Aune Heggebø punkterte kampen da han brukte Fredrik Oldrup Jensen som rundingsbøye og scoret sikkert til 3-1. Da var de tre poengene mer eller mindre i boks. Brann har scoret seks mål på de to hjemmekampene i Eliteserien hittil i sesongen.

Brann har kun Bodø/Glimt foran seg på tabellen med én kamp mer spilt.

– Vi fikk hull på byllen tidlig og måtte kjempe oss inn igjen etter at de scoret. Jeg måtte bare forsøke å sette denne ballen i mål. Det handler om tunnelsyn og fokusering. Jeg skulle ønske at vi hadde dominert enda mer, men Vålerenga var flinke til å stykke opp spillet og demme opp for oss, sa Brann-kaptein Heltne Nilsen til TV 2 etter kampslutt.

Han måtte for øvrig byttes ut med krampe før kampen var over.

Best i gang

Brann tok tak i kampen fra start og hjemmelaget tok ledelsen allerede i det sjette minutt. Brann presset på med en rekke avslutninger, og danske Frederik Børsting var til slutt mannen som fikk skutt ballen lavt over streken i det lengste hjørnet. Det var Børstings første scoring for Brann.

Ni minutter senere utlignet Vålerenga. Et langt frispark ble slått bakerst inn i feltet av Fredrik Oldrup Jensen, og ballen ble headet ned foran mål av Henrik Heggheim. Der stakk Branns Japhet Sery Larsen foten fram og beinet ballen i mål. Det var et selvmål av den gode, gamle sorten, og den som følge minst like god og gammel Drillo-fotball.

Sery Larsen hadde en god mulighet til å gjøre opp for seg i motsatt ende ti minutter senere, men Sjøeng i VIF-buret ryddet opp nok en gang.

Sjøeng var god i de første 45 minuttene. Det var liten tvil om at Brann var det beste laget på et fullstappet Brann stadion før pause.

Best var de også etter pause.

Vålerenga-jubel etter selvmål av Japhet Sery Larsen under eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Vålerenga på Brann Stadion. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Skadd

Vålerenga måtte stille uten sin skadde kaptein Stefan Strandberg. Jacob Dicko Eng gikk også inn for Torgeir Børven fra start.

Børven kom inn til 2. omgang og var involvert i målet som Vålerenga fikk annullert for offside etter 60 spilte minutter. For den jevne mann var det ikke godt å se om annulleringen var riktig, selv om VAR var sikker i sin avgjørelse.

Brann står med kun tre seirer på de siste 13 hjemmemøtene med Vålerenga.

Vålerenga hadde vunnet 10 av de siste 15 kampene mot Brann, inkludert kampene spilt i Oslo før lørdagens oppgjør. Den statistikken blir stående til hjemmekampen senere i sesongen.