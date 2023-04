Jota fortsatte målformen – Liverpool vant etter kaosomgang

Den andre omgangen inneholdt fem mål og god underholdning. Seieren gjør at Liverpool tok sin sjette Premier League-triumf i 2023 på 15 forsøk.

Mye av det er takket være Jota, som for alvor er tilbake i form etter sin leggskade. Han scoret Liverpools to første mål og fulgte opp sine to fulltreffere fra 6-1-seieren over Leeds mandag.

To minutter etter pause headet han inn kampens første mål. Sju minutter senere var han helt umarkert i feltet og tok ned ballen på utsøkt vis før han brukte venstrefoten.

Mellom de to målene var tidligere Liverpool-spiller Neco Williams på plass og utlignet på sin gamle hjemmebane etter pasning fra Morgan Gibbs-White. 22 minutter før slutt gjorde Morgan Gibbs-White det spennende nok en gang med en flott volley.

– Fem sekunders instruksjonsvideo på hvordan avslutte på volley. Det er rett og slett læring. Det er fasit, sa Viaplays ekspertkommentator Lars Tjærnås.

Liverpool og Salah svarte bare to minutter senere med scoring på en flott dødball fra Trent Alexander-Arnold.

Topp fire?

Liverpool var det førende laget i den første omgangen, men maktet ikke å få en forløsende scoring. Etter hvilen tok det derimot av med fem scoringer.

Ti minutter før slutt headet innbytter Brennan Johnson i tverrliggeren for gjestene.

Liverpool har slitt i vår og sto med fire kamper uten seier før 6-1-triumfen mot Leeds sist. Seieren gjør at Jürgen Klopp og hans menn er oppe på 6.-plass med 50 poeng. Det er seks poeng opp til Newcastle på 4.-plassen som gir mesterliga kommende sesong, men Newcastle har én kamp til gode på de rødkledde.

Nottingham Forest på sin side får en tøff kamp med å holde seg i divisjonen i de seks siste kampene.

Rødt kort

Leicester tok en svært viktig 2-1-seier over Wolverhampton. Matheus Cunha scoret først, men Kelechi Iheanacho utlignet i den første omgangen.

15 minutter før slutt ble Timothy Castagne matchvinner etter et flott Leicester-angrep. Leicester er på plassen over nedrykksstreken med like mange poeng som Everton på plassen bak.

Roy Hodgson har fått sving på Crystal Palace. Hjemme mot Everton ble det derimot ingen scoringer. Ti minutter før slutt fikk Evertons Mason Holgate sitt andre gule kort og ble sendt i dusjen.