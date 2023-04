Stokke og Kartum avverget KBK-krise

2-0-seieren over Kongsvinger kom etter to tap og 0-5 i målforskjell.

Det var en lettet og fornøyd Michelsen som møtte pressen etter den etterlengtede trepoengeren.

– Det er moral i laget, og det er en revansjesugen gjeng. Vi har holdt fokus. Vi har stått samlet og jobbet og hatt godt humør inn mot kampen. Vi får som fortjent i dag. Det var en fantastisk respons fra guttene, sa Michelsen til Tidens Krav.

KBK rykket ned fra Eliteserien i fjor etter en brutal start på sesongen. I år er Michelsens mannskap av mange tippet å kjempe i toppen. Før lørdagens seier mot Kongsvinger var det press på hjemmelaget.

– Kampen mot Kongsvinger på lørdag er en skjebnekamp. Hvis det blir tap enda en gang, blir trenerens ansvar noe vi må diskutere, sa klubbens styreleder Per Otto Dyb til Tidens Krav nylig.

Stokke-fulltreffer

Benjamin Stokke sendte hjemmelaget i føringen og sørget for klubbens første seriemål før det var spilt sju minutter. Kartum doblet så ledelsen to minutter på overtid av første omgang etter et balltap av Kongsvinger.

27 år gamle Kartum var et hett objekt da overgangsvinduet i Norge nærmet seg slutten. Han la ikke skjul på skuffelsen da det aldri ble noen overgang. Midtbanemannen scoret to mål og hadde sju assist i Eliteserien i fjor.

Etter hvilen hadde KIL ballen mye, men KBK var samtidig farlig på kontringer. Kristiansund-kaptein Dan Peter Ulvestad var nære på å gjøre 3-0, men August Strömberg reddet godt.

Ny Sandstø-juvel?

Portugisiske Samuel Pedro kan bli en hit på Norges nest øverste nivå. 21-åringen med en fortid i Benfica scoret hattrick da Jerv vant 3-2 over Skeid. Jerv-trener Arne Sandstø har hatt stor suksess med flere av spillerne som har blitt hentet fra utlandet tidligere.

Angriperen kom til Jerv fra slovenske Olimpija Ljubljana.

Pedro scoret med venstrefoten og med hodet i første omgang, begge etter balltap i farlig område fra nyopprykkede Skeid. To minutter før slutt fikk han sitt hattrick etter en nydelig avslutning med høyrefoten.

Skeid presset på i overtiden. Bortelagets Per-Magnus Steiring var nære på, før Ulrich Ness til slutt sørget for reduseringen, men det var for lite og for sent etter 100 spilte minutter.

Kristoffer Hoven scoret Skeids første mål i Grimstad. Liberisk-svenske Peter Wilson bommet på straffespark for Jerv, men sto til gjengjeld for alle assistene i 3-2-seieren.

Hødd ubeseiret

Nyopprykkede Hødd har imponert så langt. Lørdag ble det 1-1 hjemme mot Åsane for laget fra Ulsteinvik. Sander Sundnes stanget inn kampens første mål etter ni minutter. Tre minutter senere svarte Mame Mor Ndiaye.

Hødd står med én seier og to uavgjort etter de tre første kampene.

Sandnes Ulf og Raufoss spilte 0-0 i den fjerde og siste kampen i 1. divisjon lørdag.