To Zuccarello-scoringer bidro til Wild-seier

Zuccarello satte inn den første scoringen under 17 minutter inn i første periode.

I andre periode fulgte Marcus Johansson opp med scoring nummer to for Wild etter litt over 2 minutter. Deretter var det motstanderens tur da Luke Glendening scoret for Stars få sekunder etterpå.

Wild sikret seg et tredje mål da Marcus Foligno satte pucken i mål litt over 11 minutter inn i andre periode.

Zuccarellos andre scoring i kampen kom 14 minutter inn i tredje periode. Fire minutter senere satte Ryan Hartman sluttstrek for Wilds seiersrekke med lagets femte scoring.

Mats Zuccarello noterte seg med en hockeyassist for Minnesota Wild i 3-7-tapet for Dallas Stars i det andre oppgjøret i NHL-sluttspillet natt til torsdag.

Det første oppgjøret endte 3-2, også det spilt i Dallas, tirsdag denne uken. Da noterte også Zuccarello seg med assist.