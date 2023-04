Bullen måtte nøye seg med sølv i bryte-EM – drama underveis og mulig hjernerystelse

26 år gamle Bullen ble revet ned flere ganger i starten av kampen og lå under med 0–5 før hun fikk til et ordentlig kast rett før det ble blåst for halvveis i finalen. Det kastet sikret henne først fire poeng, men det ble senere redusert til to poeng etter at den ukrainske leiren utfordret dommerens beslutning. Bullen lå dermed under med 2-5 til pause.

I starten av periode to fikk Bullen igjen opp et godt kast, og denne gangen innkasserte hun fire poeng uten protester. Bullen hadde snudd til 6-5 til sin fordel. Mot slutten ble Bullen sliten, og den ukrainske motstanderen plukket til seg fire poeng uten av Bullen fikk noen. Dermed vant hun kampen 9-6.

På stillingen 6-5 til Grace Bullen måtte hun også ha tilsyn av lege. Bullen fikk en smell i hodet Det endte med at hun ble fikk klarsignal til å fortsette kampen.

Etter kampen måtte hun til ny legesjekk og observasjon.

- Grace slo seg i kampen. Hun er under observasjon. Muligens er det snakk om en hjernerystelse, skriver sportssjef Thor Hyllegård til TV 2.

Bullen vant både sin kvalifiseringskamp og kvartfinale med 10–0 og teknisk fall. I semifinalen ble det langt tettere. Der vant hun til slutt 7-6 over bulgarske Biljana Dudova.

Bullen er europamester to ganger tidligere. I 58-kilosklassen i 2017 og i 57-kilosklassen i 2020.

Grace Bullen er ranket som nummer ti i verden.