Harry Maguire rotet bort ballen rett utenfor egen 16-meter da Sevilla fikk et tidlig ledermål. En komisk tabbe av David de Gea punkterte kampen for godt i det 81. minutt, da United lå under 0-2 og desperat jaget en vei tilbake i kampen.

Sevilla-spiss Youssef En-Nesyri omsatte i scoring begge ganger. Innimellom vant Loïc Badé i lufta på et hjørnespark og scoret 2-0-målet. Klubben med flere europaligatitler enn noen annen værer en ny triumf.

I første kamp på Old Trafford tok United en tidlig 2-0-ledelse, men ga den fra seg med to selvmål helt på tampen. Maguire satte inn 2-2 i eget mål på overtid. Torsdag ventet han ikke så lenge med å rote det til.

Det var spilt bare sju minutter da Maguire bakoverpasning til De Gea, som spilte ballen ut igjen til United-kapteinen uten å ta hensyn til det høye Sevilla-presset. Maguire orienterte seg ikke raskt nok, ble omringet av tre motspillere, og i forsøket på å slå en blind pasning ut til Aaron Wan-Bissaka på siden spilte han rett i Erik Lamela.

Lamela hadde fri bane, men En-Nesyri overtok ballen og feide den i mål bak De Gea før han jublet for sin 50. scoring i Sevilla-drakt.

Tabbekveld

Ansporet av hjemmefansen på Estádio Sanchez-Pizjuan festet Sevilla grep om kampen og truet med å score flere mål. I slutten av første omgang så det ut som United igjen var oppsatt på å hjelpe til.

Diogo Dalot slo en håpløs tversoverpasning mot Wan-Bissaka som ble plukket opp av En-Nesyri. Han spilte fram venstreback Marcos Acuña, som stormet fram og spilte skrått ut. Lucas Ocampo banket ballen i krysset.

Sevilla jublet for det alle trodde var 2-0-målet, men VAR-sjekken kom til at Acuña var noen centimeter innenfor Maguire, som hang igjen i midten og holdt på å oppheve offside.

United-manager Erik ten Hag gjorde to bytter ved pause og satte inn Marcus Rashford for Jadon Sancho, Luke Shaw for Wan-Bissaka. Det gikk bare et minutt og noen sekunder før hjemmelaget virkelig ledet 2-0.

Punktert

Ivan Rakitic tok hjørnespark fra høyre og skrudde det inn mot nærmeste stolpe. Der raget Badé over Casemiro i lufta, traff ballen med skulderen og så den seile mot lengste kryss der den traff tverrliggeren og spratt ned innenfor streken.

Like etter danset ballen i United-målgården etter et nytt hjørnespark, men målet som ville punktert kampen for godt ville ikke over streken.

Tan Hag kastet også innpå Wout Weghorst og Fred og så omsider sitt lag begynne å skape sjanser, men siste håp ble knust da De Gea beveget seg utenfor 16-meter for å klarere et langt framspill, misset fullstendig og sleivet ballen rett til En-Nesyri, som rullet inn 3-0.

Sevilla har vunnet europaligaen fire ganger de siste ni årene og har alvorlige planer om å legge på til fem av ti.