Trekket på 15 poeng som Juventus ble ilagt i januar, oppheves i påvente av en ny behandling, og dermed løftes laget opp fra 44 til 59 poeng.

Det plasserer «Den gamle dame» på 3.-plass i Serie A når åtte serierunder gjenstår, og dermed er begge Milano-klubbene, Milan og Inter, per nå utenfor topp 4-plassene som gir mesterligaspill neste sesong.

Onsdag og torsdag ble det holdt høring i saken hos Italias olympiske komités (Coni) høyeste juridiske organ. Juventus hadde anket poengstraffen klubben fikk for angivelig å ha manipulert overgangssummer for å få regnskapet til å se bedre ut.

Saken er døpt «plusvalenza», et italiensk begrep som brukes for å beskrive gevinsten opptjent ved salg av en eiendel, i dette tilfellet fotballspillere, som har gått opp i pris siden den ble anskaffet.

Juventus var en av ni italienske klubber som ble etterforsket i saken, og den eneste som ble dømt av Italias fotballforbunds domsorgan. Klubben ble da kjent skyldig i kunstig å ha oppjustert priser for solgte spillere.

I tillegg til poengstraffen ble tidligere president Andrea Agnelli utestengt fra italiensk fotball i to år, mens tidligere sportsdirektør Fabio Paratici ble utestengt i to og et halvt år. Også Pavel Nedved, Paolo Garimberti og Maurizio Arrivabene fikk lange utestengelser.

Torsdagens avgjørelse innebærer at saken sendes tilbake til fotballforbundets ankeorgan for ny behandling. Juventus må avvente avgjørelsen i spenning, men inntil videre får laget poengene tilbake.