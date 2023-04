Råsterk Bullen til semifinale i bryte-EM

Hun var helt overlegen i sin kvalifiseringskamp og ble tilkjent seieren på stillingen 10-0. Bullen slo Selvi Ilyasoglu fra Tyrkia.

I kvartfinalen ventet rumensk motstand for Bullen i form av Amina Roxana Capezan. Også der ble det en fullstendig suveren 10-0-seier, og møtet var over på underkant av to minutter.

I semifinalen senere torsdag blir det kamp mot Bilyana Zhivkova Dudova fra Bulgaria. Hun slo polske Magdalena Urzula Glodek i en kamp som varte i 36 sekunder.

Bullen er europamester to ganger tidligere, i 58-kilosklassen i 2017 og i 57-kilosklassen i 2020. Hun er ranket som ti i verden. Semifinalemotstanderen er på plassen foran Bullen på verdensrankingen.

En eventuell finale eller bronsefinale går fredag.