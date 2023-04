Joaquin legger opp etter 23 år på toppnivå

Den spanske toppdivisjonen i fotball, La Liga, blir en profil fattigere etter sesongen.

Betis-kaptein Joaquin har spilt 521 kamper for klubben. De har kommet gjennom 14 sesonger. Han var blant annet med på å vinne cupen i 2005, og i fjor løftet han det samme trofeet etter 17 års titteltørke for klubben.

Denne sesongen har 41-åringen spilt 23 kamper, de fleste som innbytter.

I tillegg til kampene for Betis har han over 200 kamper for Valencia, 70 for Málaga og 71 for Fiorentina. For Spania står han med 51 landskamper.