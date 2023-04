Skiforbundet kutter størrelsen på langrennslandslagene

Avisen hevder å kjenne til at løperne onsdag skal ha fått beskjed om kuttene som er besluttet foran neste sesong. På møtet skal størrelsen på landslagene ha vært et tema.

Langrennssjef Espen Bjervig skal ha opplyst at antall løpere på herrelandslagene kuttes fra totalt 13 til ti løpere. På kvinnesiden blir antallet kuttet fra elleve til ti.

Dermed blir antall utøvere det samme på de to landslagene foran neste sesong.

Langrennssjef Bjervig har også tidligere vært åpen på at det må kuttes i økonomien rundt langrennsløperne foran neste sesong. Sparetiltakene skal blant annet handle om størrelsen på støtteapparatet under samlinger og antall døgn løperne oppholder seg sammen under sesongoppkjøringen.

NTB har vært i kontakt med langrennssjefen onsdag og konfrontert han med VGs opplysninger om løperkutt.

– Jeg har ingen kommentar til info gitt på et internt møte, sier Bjervig.

Neste sesongs landslag presenteres kommende mandag. Fra før er det kjent at Emil Iversen ikke får fortsette på herresiden. På kvinnesiden har Ragnhild Gløersen Haga offentliggjort at hun legger opp.