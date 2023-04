Slik påvirker nytt streikeuttak idretten – NIF tror ikke på permitteringer

Rundt 25.000 medlemmer i LO og YS er for tiden ute i streik. Fredag blir ytterligere 17.000 tatt ut dersom konflikten med arbeidsgiversiden ikke er løst.

Det vil i så fall påvirke deler av norsk idrett. På listen over medlemmer som legger ned arbeidet fredag, står både ansatte i Norges idrettsforbund og Norges Skiforbund. Det samme gjelder en stor andel i NFF Oslo.

– Dersom streiken vedvarer og trappes opp førstkommende fredag, vil det innebære at ansatte sentralt i Norges idrettsforbund på Ullevaal stadion, som er organisert i Handel og Kontor, går ut i streik. Dette utgjør totalt 21 personer av totalt 120 ansatte, sier generalsekretær Nils Einar Aas i Norges idrettsforbund til NTB.

Neppe permitteringer

Han håper og tror at det ikke blir nødvendig med permitteringer som følge av den mulige opptrappingen.

– Vi følger nå opp alle virksomhetsområdeledere for å avklare hva som må gjøres for at vi skal kunne fortsette driften og utføre oppgavene våre. Vi ser for oss at vi kan drifte NIF sentralt uten å måtte gå til permitteringer, sier Aas.

Kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund opplyser til NTB at fredagens streikeuttak for deres del berører et lite antall personer tilknyttet administrasjonen og hopp.

Leder Tore Jarl Bråteng i NFF Oslo opplyser på sin side at åtte ansatte går ut i streik hos dem fredag.

– Det vil naturligvis ha betydelig påvirkning på vår kapasitet til å støtte klubbene i den aktiviteten de holder på med. Det vil innebære redusert kapasitet og kompetanse med hensyn til alt som gjelder bistand rundt aktivitet for barn, ungdom og voksne, sier han til NTB.

Informasjonsmøte

Bråteng sier videre at NFF Oslo er den delen av fotballfamilien som har høyest aktivitetsnivå – flest lag og flest antall kamper.

På spørsmål fra NTB om det kan bli utfordrende å gjennom føre den oppsatte kampaktiviteten som følge av streiken, svarer Bråteng:

– Det må man være forberedt på. Det er ikke gitt at vi klarer å gjennomføre all planlagt avvikling.

NFF Oslo har planlagt et informasjonsmøte med sine medlemmer onsdag kveld.