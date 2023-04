Real Madrid til CL-semifinale – brasiliansk måldobbel knuste Chelsea-håpet

Brasilianerens kontringsscoring etter en snau time og dobling på tampen ga den spanske tittelforsvareren 4-0 sammenlagt. Chelsea var lenge pigge foran egne supportere, men det var ikke nok mot et rutinert Real-mannskap.

Håpet om et comeback forsvant da Rodrygo fikk ballen fra en uselvisk Vinícius Júnior og avsluttet godt forbi to motspillere på streken. Det tok helt piffen ut av hjemmelaget.

I det 80. minutt kunne Rodrygo på frekt vis gjøre 2-0 på åpent mål etter glitrende angrepsspill. Nok en gang ble han spilt fram av en lagkamerat som kunne forsøkt å score selv.

– Det var en komplett prestasjon av mitt lag. Vi spilte på høyt nivå og var spesielt solide bakkover. Vi fortjente å gå videre og er veldig fornøyde, sa Real Madrid-trener Carlo Ancelotti.

Etter kampen omfavnet han Frank Lampard, som spilte under ham da han var Chelsea-manager i 2009 til 2011.

– Vi måtte lide for å få dette resultatet mot et godt lag, sa han.

For tredje år på rad møttes lagene i utslagsfasen i Champions League. I 2021 vant Chelsea semifinalen, mens Real Madrid har stått igjen som vinner av de to siste kvartfinaleduellene.

Nå venter trolig Manchester City med Erling Braut Haalands i kjempeform på Real. Engelskmennene leder 3-0 over Bayern München halvveis.

Åpnet med energi

Det var gode Chelsea-takter fra start, og Stamford Bridge kviknet til etter en stor sjanse tidlig. Da prøvde Ngolo Kanté seg på halvspretten og skjøt til side for mål.

Vertene kom med mye energi mot et litt slurvete Real-lag. Særlig evighetsmaskinen Luka Modric (37) hadde uvanlig mange pasningsfeil på midtbanen det første kvarteret, men gradvis spilte gjestene seg varme i London.

Etter 20 minutter slo Rodrygo til med et utsidetreff i stolpen. Det skulle vise seg å bli Real Madrids største mulighet før pause. Chelsea lyktes bra med å temme gjestene og ha et godt driv, men som så ofte før manglet skarpheten på den siste tredelen.

Det har lenge vært blåtrøyenes største hemsko. Før tirsdagens returmøte hadde de denne sesongen kun gjort 42 mål på 43 kamper i ulike turneringer.

På overtid i første omgang kunne Marc Cucurella skapt full spenning. Chelseas hardt kritiserte venstreback var mottaker av et innlegg som gikk gjennom feltet, men brukte for lang tid på å legge ballen til rette. Det gjorde at Thibaut Courtois rakk å komme tettere på og gjøre seg stor nok til å stoppe skuddforsøket.

– Det var en veldig viktig redning, sa Ancelotti.

Tungt

Etter pause fortatte hjemmetrykket. Real Madrid gikk oftere for kontringer, og i det 58. minutt slo planen til. Trevoh Chalobah bommet helt på et taklingsforsøk, og Rodrygo kom seg dermed ned mot dødlinja og la inn.

Ballen nådde ikke Karim Benzema, men fant i stedet Vinícius Júnior. Brasilianeren spilte så videre til en treffsikker Rodrygo. Mot slutten ble en ferdigkjørt motstander helt utspilt.

Sesongslutt kan ikke komme fort nok for Chelsea. I Premier League ligger laget helt nede på 11.-plass med skrale 39 poeng, og de sju siste kampene byr på mye tøff motstand. Lampards menn skal blant andre møte tabelltopp Arsenal, toer Manchester City og treer Manchester United på bortebane.

– De spiller for Chelsea, så de må gi alt i hver eneste kamp. Jeg vil ikke la dem slippe unna, sa Frank Lampard til BT Sport om spillerne sine.

– Vi må prestere. Vi kan ikke slippe oss ned.

Siden midten av oktober har Chelsea spilt 31 kamper og kun vunnet sju av dem. Lampards managercomeback har budt på fire strake tap og 1-7 i målscore.

Semifinalene i mesterligaen er lagt til 9. og 10. og 16. og 17. mai, mens finalen spilles i Istanbul 10. juni. Real Madrid har 14 titler i turneringen.