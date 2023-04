Medier: Russisk håndballprofil død etter fall fra 8. etasje

Det er det russiske håndballforbundet som på sine nettsider bekrefter 29-åringens bortgang. Avdøde Divak var playmaker i den russiske klubben HC Astrakhanochka.

Forbundet oppgir ingen dødsårsak i sin uttalelse, men ifølge flere medier skal Divak ha omkommet etter å ha falt fra 8. etasje. Bloknot Astrakhan skriver at lokale myndigheter bekrefter at en person er død etter et fall fra et leilighetsbygg i regionen.

Nyhetsbyrået TASS rapporterer om det samme.

Bloknot Astrakhan skriver videre at lokale myndigheter bekrefter å ha igangsatt en etterforskning rundt dødsfallet.

Nyheten om Divaks bortgang ble først kommunisert ut av de lokale idrettsmyndighetene i Astrakhan.

Divak har vært med på å vinne det russiske seriemesterskapet tre ganger. Hun har også vært profesjonell i Frankrike, Tyskland og Belarus.

Hun var sist i aksjon for klubblaget søndag. Da spilte HC Astrakhanochka mot CSKA Moskva i den russiske ligaen. Dagen etter mistet Divak livet.

Som ung var håndballprofilen med på å vinne sølv i junior-EM, og i 2010 vant hun medalje av samme valør under ungdoms-OL.