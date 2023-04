Solberg kjører for avdød stjerne i Kroatia: – Vil aldri glemme ham

Breen mistet i forrige uke livet da han bedrev testkjøring foran den kommende VM-runden. Irens bil traff en trestolpe, og Breen døde av skadene han ble påført. Kartleseren James Fulton kom uskadd fra ulykken.

«Det føltes rart å være tilbake på testkjøring denne helgen etter forrige ukes tragiske nyheter. Men rallykjøring var Craigs liv, og denne uken kjører vi for å ære ham», skriver Oliver Solberg på Instagram.

Innlegget er ledsaget av et bilde av ham selv og avdøde Breen.

Entusiastisk og fargerik

Oliver Solberg minnes Craig Breen. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

«Det er slik som dette jeg vil huske ham – entusiastisk, smilende og fargerik. Craig var alltid den morsomste, snilleste fyren, og hans kunnskap og entusiasme for rally var uslåelig!» skriver Solberg – og legger til:

«Han var en fantastisk lagkamerat, en strålende fører og en fenomenal person. Rally verdenen vil aldri glemme ham».

Hyundai-laget, som Breen var en del av, har brukt de siste dagene til å vurdere hvorvidt det skulle stille til start i Kroatia. Mandag ble besluttet at den avdøde rallystjernens lagkamerater Thierry Neuville og Esapekka Lappi blir å se i Kroatia.

– Etter nøye diskusjoner med alle interessenter, har vi bestemt oss for å delta i Rally Kroatia. Vi vil gjøre dette til minne om Craig, for å hedre ham, hans lidenskap for rally og hans konkurranseånd, sier teamsjef Cyril Abiteboul.

Setter 42 på pause

Breen skulle ha kjørt Hyundai tredjebil i VM-runden. Den bilen kommer imidlertid ikke til start som følge av irens tragiske bortgang.

– Begge bilene vil imidlertid kjøre med en spesiell farge for Craig, hans familie, venner og fans. Det er tydelig ut fra samtalene at den beste måten å hedre Craigs minne er å ikke trekke vår deltakelse, så vi deltar med på vår lagkamerat, venn og utrolige konkurrent i tankene, sier teamsjef Abiteboul.

Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) har besluttet at Craigs startnummer 42 ikke skal benyttes mer denne sesongen.