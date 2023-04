Til nyhetsbyrået Ritzau sier Engel-Schmidt at regjeringen han er del av ønsker å se på muligheten for å forby idrettsutøvere fra Russland og Belarus å reise inn i Danmark for å konkurrere.

– Jeg er av den klare oppfatning at man ikke kan delta i konkurranser når man representerer et land som kaldblodig bomber infrastruktur, kvinner og barn i Ukraina, sier den danske kulturministeren.

Det er allerede vanskelig for utøvere fra Russland å få innvilget gyldig visum og dermed lovlig reise inn i Danmark. Russland er inkludert i hovedgruppe fem for visumpliktige land. Det betyr at russiske statsborgere som regel kun kan få visum i ekstraordinære situasjoner.

Vil stenge smuthull

Kulturminister Engel-Schmidt ønsker at utøvere ikke skal ha mulighet til å søke innreise i det hele tatt.

– Hvis det var opp til meg, gjorde vi den utfordringen enda mer robust og sørget for å gjøre den om til et faktisk innreiseforbud, sier han.

– Vi har hatt eksempler på at russiske idrettsutøvere har lyktes med å få innvilget visum i Danmark, legger ministeren til.

Et omfattende innreiseforbud, som han ønsker, vil ifølge Engel-Schmidt være et brudd på en rekke gjeldende EU-regler. Av den grunn mener han at Danmark, slik det fremstår akkurat nå, ikke kan stramme inn reglene ytterligere.

– Det er vår vurdering at vi har strammet inn alt vi kan, sier Engel-Schmidt.

Tysk utspill inspirerer

Tysklands innenriksminister, Nancy Faeser, truet i forrige uke med at idrettsutøvere fra Russland og Belarus kan bli nektet å komme inn i landet, selv om de får delta i idrettsarrangementer av de ulike internasjonale særforbundene.

– Land som holder store idrettsarrangementer er ikke maktesløse. Med utstedelse av visum kan de styre om russere faktisk kan delta, sa Faeser i et intervju med mediekonsernet Funke.

Den danske kulturministeren ønsker å la seg inspirere av Tyskland, dersom det viser seg å være mulig å innføre innreiseforbud innenfor dagens regelverk.

– Jeg er veldig positivt overrasket over at Tyskland ønsker å undersøke hvordan man kan innføre innreiseforbud for russiske og belarusiske idrettsutøvere, sier Engel-Schmidt.

– Vi kommer til å følge saken med stor interesse, og dersom Tyskland har funnet et smutthull som vi ikke har, vil vi gjerne stramme inn ytterligere, legger han til.

IOC-anbefalinger

Den internasjonale olympiske komité (IOC) kom i slutten av forrige måned med anbefalinger om å slippe til russere og belarusere som nøytrale igjen. Forutsetningen er blant annet at de ikke har støttet krigshandlingene i Ukraina eller koblinger til det russiske militæret.

Flere internasjonale forbund har den siste tiden fulgt IOCs anbefalinger. Blant dem er triatlon, fekting, bordtennis, taekwondo og bryting.

Flere land har advart mot å tillate russiske og belarusiske idrettsutøvere tilbake i internasjonale konkurranser.

Norges kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) og ministere fra 34 andre land publiserte i februar en erklæring der de uttrykte bekymring over at IOC vurderer å slippe til utøvere fra Russland og Belarus igjen.