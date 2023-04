Økokrim har tiltalt 77-åringen for grov korrupsjon. Han var president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) fra 1992 til 2018.

– Jeg kan ikke gjøre annet enn å ta dette til etterretning. Forhåpentlig vil vi se en ende på saken. Det er ikke så mye mer å si om det, for saken har ikke vært innom styret, sier Bøygard til NTB.

Besseberg trakk seg som IBU-sjef etter de alvorlige anklagene om korrupsjon og brudd på dopingbestemmelsene. Først fem år senere er tiltalen klar for behandling i rettssystemet.

– Jeg tror det er viktig for alle parter at saken kan finne sin slutt, mener Bøygard.

Endringer

Han har sittet i IBU-styret siden høsten 2018 og tatt del i arbeidet med å gjenreise forbundets omdømme.

– Vi har hatt et kontinuerlig arbeid gående siden denne saken tok av. Vi har gjort endringer på lovverket og fått gjort en del på dette med åpenhet. Vi skal unngå å komme i en sånn situasjon en gang til. Det har vært vårt fokus, sier Bøygard.

– Det har vært mye arbeid i å få en mye bedre struktur på forbundet. Jeg føler vi har gjort en rimelig god jobb, legger han til.

Tett samarbeid

I en pressemelding skriver IBU at de har jobbet tett med Økokrim underveis i etterforskningen. Videre står det at forbundet vil «fortsette å tilby sin fulle og ubetingede støtte for å komme fram til en løsning».

IBUs styre nedsatte i november 2018 en ekstern revisjonskommisjon (ERC) for å gjennomføre en fullstendig etterforskning av anklagene mot Besseberg. Den var uavhengig av politiets arbeid.

Siden har IBUs uavhengige integritetsenhet (BIU) tatt over jobben, men en konklusjon lar vente på seg. Besseberg kan eventuelt bli bøtelagt og utestengt fra idretten.