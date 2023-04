Det kommer fram i en melding hans advokat Christian B. Hjort har sendt til NTB.

– Besseberg fastholder at han aldri har latt seg bestikke eller søkt å påvirke IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, står det i uttalelsen.

– Han har vært en «hardliner» i antidopingarbeidet. Han har samtidig stått fast på at alle dopingsaker må håndteres i tråd med regelverket, uavhengig av om mistanken retter seg mot utøvere fra vest eller øst. Dette har gjort ham upopulær hos enkelte og gitt opphav til flere grunnløse beskyldninger mot ham, heter det videre.

Økokrim tok mandag ut tiltale mot Besseberg for grov korrupsjon, som i Norge har en strafferamme på inntil ti års fengsel.

Belastning

Tiltalen mot Besseberg kom fem år etter at han trakk seg som president i Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) som følge av alvorlige anklager om korrupsjon, svindel og brudd på dopingloven. Han hadde hatt vervet siden 1992.

I pressemeldingen står det at Besseberg er «glad for at Økokrim ikke har funnet grunnlag for å gå videre med beskyldningene om at han skal ha påvirket IBUs antidopingarbeid til fordel for noen, eller grunnlag for beskyldningene om at han skal ha mottatt store kontantbeløp i den forbindelse».

– Saken har vært og er en enorm belastning for Besseberg og hans familie. Han har i fem år levd med svært alvorlige beskyldninger mot seg. Han ser nå fram til å forklare seg for retten om de gjenstående anklagepunktene i saken. Han har tiltro til at faktum vil vise at det heller ikke er grunnlag for disse, skriver Hjort.

Vil ikke kommentere

Advokaten understreker at Besseberg ikke vil kommentere saken før den skal opp i retten.

– Det er en linje han har holdt under de fem årene saken har vært under etterforskning selv om det har framkommet direkte uriktige påstander.

Østerriksk politi startet etterforskningen mot Besseberg og IBUs tidligere generalsekretær Nicole Resch høsten 2017.

Blant anklagene var at Besseberg hadde latt seg kjøpe for å beskytte russiske interesser. Han ble i 2021 blant annet koblet til prostituerte, dyre gaver og gratis jaktturer i en uavhengig granskingsrapport laget på oppdrag fra IBU.