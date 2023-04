Ruud opp til 3.-plass på verdensrankingen

Det viser den ferskeste verdensrankingen som ble sluppet mandag.

Ruud har klatret ett hakk siden sist. I forrige uke røk han ut i 3. runde i prestisjeturneringen Monte-Carlo Masters i Monaco. Noen dager i forveien vant han en ATP 250-finale i Portugal.

Snarøya-mannen har en 2.-plass som toppnotering på ATP-oversikten.

Denne uken skal Ruud i aksjon i Barcelona. Han går inn i 2. runde og er garantert å få amerikansk motstand. Mandag blir det klart om han møter Mackenzie McDonald eller Ben Shelton.

Holger Rune gjør størst framgang blant de ti beste på verdensrankingen. Dansken hopper to plasser og er nummer sju etter søndagens finaletap for Andrej Rublev i Monte Carlo. Det er karrierebeste for hans del.

Topp ti (siste plassering i parentes):

1) Novak Djokovic, Serbia 7240 (1), 2) Carlos Alcaraz, Spania 6770 (2), 3) Casper Ruud, Norge 5255 (4), 4) Daniil Medvedev, nøytral utøver 5240 (5), 5) Stefanos Tsitsipas, Hellas 4950 (3), 6) Andrej Rublev, nøytral utøver 4380 (6), 7) Holger Rune, Danmark 3865 (9), 8) Jannik Sinner, Italia 3525 (8), 9) Felix Auger-Aliassime, Canada 3450 (7), 10) Taylor Fritz, USA 3245 (10).