VM-gull til USAs ishockeykvinner

Hilary Knight ble helt avgjørende med tre mål i kampen. To av dem kom på under 30 sekunder da 3-3 ble til 5-3 på tampen av tredje periode. Canada ble knallhardt straffet etter å ha pådratt seg to utvisninger med kort tids mellomrom.

Dermed havnet kvinnenes VM-gull i ishockey på amerikanske hender for tiende gang.

Tre ganger var det canadisk ledelse i finalehallen i Brampton. Brianne Jenner la på både 2-1 og 3-2 i midtperioden. Knight gjorde sitt første mål for USA på 2-2-utligningen.

Canada er mestvinnende VM-nasjon med sine tolv titler, men i år var det nabolandet som sto distansen best. Siden turneringens oppstart i 1990 har det kun skjedd én gang at finalen ikke har bestått av USA og Canada. I 2019 ble det amerikansk gulljubel mot Finland.