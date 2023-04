Hovland avsluttet med en runde på par – endte på 59.-plass

Det holdt til delt 59.-plass blant de 73 som greide cuten halvveis. Han endte 16 slag bak engelske Matt Fitzpatrick, som vant turneringen etter omspill over tre hull mot Jordan Spieth.

Hovland innledet turneringen forrykende med en 64-runde torsdag. Han trengte 70 slag på 2. runde, men var fortsatt med i seierskampen. En blytung 78-runde lørdag satte bom for det og sendte ham ned til resultatlistas bunnsjikt.

Det var særlig puttingen som var problematisk på lørdagens runde, som ikke inneholdt en eneste birdie. Derimot ble det fire bogeyer og en trippelbogey. Den siste måtte han tåle etter å ha slått i vannet to ganger på banens 14. hull.

Hovland slo i vannet på det hullet også søndag, men da ble det «bare» bogey. Hovland var to under for dagen etter birdie på 7. og 10. hull, men bogey på 14. og 15. hull sendte ham tilbake på par.

– Han er nok ganske lei putteren sin nå, sa Discoverys golfekspert Henrik Bjørnstad om Hovland.