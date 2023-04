Arsenal klarte bare 2-2 mot West Ham – ny scoring av Ødegaard

Arsenal har fire poengs ledelse ned til City, men én kamp mer spilt enn Manchester-klubben. De to lagene møttes onsdag neste uke. Akkurat som mot Liverpool for en uke siden mistet Arsenal søndag to måls ledelse og endte med ett poeng.

– Dettre var veldig skuffende. Vi startet supert og hadde full kontroll. Så mistet vi det og ga dem håp, sa Arsenal-manager Mikel Arteta til Sky Sports.

– Presset rundt tittelkampen er det samme som før, la han til.

Det tok bare snaut sju minutter før Gabriel Jesus styrte ballen inn fra bakre stolpe. Ødegaard sto for pasningen i forkant av assisten til Ben White.

Ikke lenge etter bredsidet nordmannen inn 2-0 med et ganske hardt skudd etter pasning fra Gabriel Martinelli. Ballen gikk inn mellom beina på West Ham-keeper Lukasz Fabianski.

West Ham reduserte så på straffe ved Saïd Benrahma etter 32 minutter.

Saka-miss

Arsenals Bukayo Saka bommet på straffe i starten av andreomgangen. Skuddet hans gikk godt utenfor og ble betegnet som en «ubegripelig dårlig straffe» i Viaplays sending. West Ham gikk omtrent rett opp i 2-2 etter Saka-missen. Jarrod Bowen brukte innsiden av foten da han sto for utligningen.

– Ingen forventet noe av oss. Vi jobbet hardt, og det ga oss et viktig poeng, sa Bowen til Sky Sports.

West Ham presset hardt på utover i kampen, og Arsenal flørtet med et tap, akkurat som mot Liverpool sist.

Ødegaard ble byttet ut noen minutter før slutt. Han var en av Arsenals beste offensive spillere.

Bortesterk

Åtte av Ødegaards elleve scoringer hittil denne sesongen er kommet på bortebane. Han har i tillegg sju målgivende pasninger. Han ble byttet ut på tampen av søndagens kamp.

Arsenal, som vant serien sist gang i 2003-04-sesongen, møter tabelljumbo Southampton hjemme fredag.

West Han har tatt åtte poeng på sine fem siste kamper og fått en liten luke ned til nedrykksstreken.