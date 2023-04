Nye skader bekymrer Ten Hag: – Det ser ikke bra ut

Tyrell Malacia fikk en kjempesjanse til å gjøre 3-0, men hans avslutning ble blokkert. Deretter slapp han ballen forbi seg som gjorde at Jesus Navas fikk sendt ballen inn foran mål igjen. Ballen gikk via Malacia og David de Gea og i mål. Det var seks minutter før slutt.

På overtid headet Youssef En-Nesyri via Harry Maguire og i mål og sørget for full jubel for det spanske bortelaget.

– Vi hadde kampen i våre hender. Vi ledet 2–0 og burde scoret 3–0 og 4-0, sa United-manager Erik ten Hag.

Manchester United er det andre engelske laget som har scoret to selvmål i en europeisk turnering. Forrige gang var Chelsea mot Ajax i november 2019 da Ten Hag ledet den nederlandske klubben.

Skader bekymrer

Mellom de to Sevilla-målene ble midtstopper Lisandro Martínez skadd. Argentineren gikk i gresset uten at noen var borti ham. United hadde ikke flere bytter og måtte fullføre kampen med ti spillere.

– Det ser ikke bra ut. Vi vet mer i løpet av de neste 24 timene, sa Ten Hag til Viaplay.

Flere spekulerte på en akillesskade for verdensmesteren. Det avviste Ten Hag på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg kan ikke si hva det er, men det er ikke akillesen. Jeg har snakket med ha, og han har det bra og er rolig, sa Ten Hag. Han venter ikke at Martinez blir klar til helgens Premier League-oppgjør.

Fra før er Luke Shaw, Marcus Rashford og Scott McTominay på skadelisten til United. Raphaël Varane ble tatt av til pause med en skade han ifølge Ten Hag har kjent på et par uker. Det er uklart om han vil bli spilleklar til helgen.

På toppen av det hele pådro Bruno Fernandes seg gult kort og går glipp av returmøtet i Sevilla om en uke.

– Noe av det verste jeg har sett

Sevilla har vunnet europaligaen seks av de 16 siste årene. Det var ikke mye som tydet på det i første omgang torsdag kveld. Marcel Sabitzer brukte sin presise venstrefot to ganger og sørget for en 2-0-ledelse allerede etter 20 minutter.

På det første målet fikk han vende opp i 16-meteren før han sendte United i ledelsen etter et kvarter. Fem minutter senere ble midtbanespilleren spilt gjennom et Sevilla-forsvar fult av hull. Alene med keeper var østerrikeren sikker.

– Det er noe av det verste jeg har sett av et lag på dette nivået, sa Viaplays fotballekspert Petter Veland om Sevillas prestasjon i den første omgangen.

Han har fulgt spansk fotball tett i en årrekke.

Mendilibar på plass

Sevilla har hatt en marerittsesong og kjemper om å unngå nedrykk fra La Liga. Men siden José Luis Mendilibar tok over sjefsstolen etter Jorge Sampaoli, har ting sett langt bedre ut.

Mendilibar debuterte med 2-0-seier borte mot Cádiz og spilte uavgjort hjemme mot Celta Vigo før torsdagens europaligaoppgjør på Old Trafford.

Kampen om en semifinalebillett lever for fullt.

– Vi startet ikke veldig bra og slapp inn to mål tidlig, men vi visste at vi måtte kjempe til slutten. Om vi scorer ett, kunne vi få noe ut av kampen. Det skjedde, sa Sevillas Erik Lamela til Viaplay.

Før returkampen venter bortekamp mot Valencia for Sevilla. United spiller om den viktige 4.-plassen i Premier League og møter Nottingham Forest søndag.