– Det handler om at det har fungert veldig bra i år. Hun var på rekruttlandslaget i to år, og den gang fungerte det ikke helt for henne. Hun er en utøver som må trene litt annerledes enn den helt tradisjonelle langrennsutøveren, sier Per Ola Gasmann, rådgiver for Skistad, til VG.

Konnerud-løperen Skistad vant fire sprinter på rad i verdenscupen. I VM i slovenske Planica endte hun på 5.-plass.

– Med resultatene hun har hatt i det siste, har hun fått en økonomisk grunnmur til å satse privat. Hun har tjent noen kroner og vil helt sikkert jobbe med å skaffe seg noen sponsorer, sier Gasmann.

Skistad forteller at hun møtte ledelsen i Skiforbundet i mars etter tremila i NM.

– Vi har god dialog med Kristine og teamet. Det viktige er at hun fortsetter den gode utviklingen for å bli en så god skiløper som mulig. Hun tilbys derfor ikke landslagsplass på Kvinner Elite nå, skriver langrennssjef Espen Bjervig i en SMS til NTB.

– Kristine har lagt en målrettet plan hvor hun fortsetter arbeidet med å utvikle seg videre som skiløper i klubbmiljøet i Konnerud, legger han til.

Trenerne Sjur Ole Svarstad og Stig Rune Kveen har ikke svart på NTBs henvendelser.