Nordmannen ligger på fjerdeplass på verdensrankingen, mens Struff er nummer 100.

Førstesettet på grusen i Monaco var over på under en halv time. Ruud fikk omtrent ikke til noe som helst og viste frustrasjon flere ganger på vei mot stygge settsifre.

Ruud vant sitt servegame og tok ledelsen 1-0 i andre sett. Tyske Struff brøt serven til Ruud på 2-2 og tok føringen i settet. Han fulgte opp med å serve seg til 4-2-ledelse. Det ga ham en klar ledelse. Ruud avverget så to matchballer på 2-5. Det var starten på en sterk opphenting der nordmannen gikk opp til 6-5. Så ble til 6-6.

Struff viste seg best i det påfølgende tiebreaket og sikret seieren med egen serve til 8-6. Han jublet over triumfen og gikk med hendene i været rundt på banen etter at siste ball var spilt.

32-åringen Struff presset ofte Ruud over på defensiven i ballvekslingene i første halvdel av kampen.

De to hadde spilt mot hverandre to ganger før torsdagens tredjerundekamp. Begge gangene vant Struff: US Open i 2019 og Monte Carlo Masters i 2017.

Nederlaget var Ruuds fjerde på de 26 siste gruskampene. Francisco Cerundolo (Båstad), Rafael Nadal (Roland-Garros) og Novak Djokovic (Roma) var de tre andre som slo ham i denne perioden.

Sist helg vant Ruud en turnering i Portugal.