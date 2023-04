Sportssjef Kristian Oma i Viaplay Group opplyser til VG torsdag at avtalen til Sundby utløper. Den blir ikke forlenget.

– Vi kan si at den kontrakten vi hadde, har nå gått ut. Martin har gitt beskjed om at vi ikke kan forlenge. Det må vi bare respektere. Men det er selvfølgelig synd. Han har vært en enorm berikelse for sendingene våre og er en kanonflott fyr som vi er blitt glade i, sier Oma.

Sundby har vært Viaplay-ekspert siden sommeren 2022. Han har hatt rollen sammen med Niklas Dyrhaug.

Den tidligere langrennsstjernen har fått gode skussmål.

– Han har jo den gaven at han er sylskarp, en veldig god formidler og flink på TV, rett og slett. Han er en av dem som bare har det. Det har vært med å løfte sendingene våre, sier Oma.

Nå må det letes etter en erstatter.

Sundby sier prioriteringer ligger bak beslutningen. Han er blant annet involvert i andre programprosjekter hos Discovery.

– Jeg har også noen gutter som har fått en større interesse for langrenn, og helgene i løpet av vinteren krever at jeg som far følger opp, slik jeg ble fulgt opp da jeg var liten. Det siste er nok det mest avgjørende for valget, skriver han i en SMS til VG.