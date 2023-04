Karlsson kommer med avsløringen i et intervju med svenske P4 Extra. Ulykken skal ha skjedd i forkant av den siste verdenscuprunden i Toblach foran mesterskapet i Slovenia.

– Bilene ble vrak. Mannen jeg krasjet med, ble litt irritert fordi han skulle selge bilen sin dagen etter, sier Karlsson.

23-åringen har forsøkt å skjul historien.

– Jeg har prøvd å holde dette nede. Kollisjonen var min feil, og jeg er ansvarlig for den. Det var klønete, og jeg fikk litt nakkevondt og kanskje en liten hjernerystelse som gjorde at jeg fikk et skikkelig dårlig siste renn før VM, sier Karlsson.

Likevel gikk det bra med både henne og den andre bilføreren.

– Det gikk kjempebra, selv om det var en skikkelig krasj, sier skistjernen.

Karlsson sier samtidig til P4 Extra at hun ikke forstår at hun selv hele tiden skal havne i uheldige situasjoner.

– Jeg begynner å bli litt lei av at det alltid skjer ting rundt meg. Jeg skjønner det ikke, tier andre folk stille om alt som skjer med dem eller er det bare jeg som er ekstremt klønete og alltid involvert i ting?

Karlsson endte opp med å ta to sølv og to bronse under Planica-VM.