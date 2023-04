På grunn av lite spilletid i Manchester City fikk hun i stand en leieavtale med Göteborg-laget Häcken, som hun håper å debutere for i mandagens bortekamp mot Vittsjö.

Foran 10.472 tilskuere på Gamla Ullevi kom hun inn ved pause og var med å vende kampen for Norge. Hun spilte også en avgjørende rolle da Norge berget uavgjort på overtid av overtiden.

– Jeg tar med meg det, etter at jeg ikke har spilt så mye i klubben i det siste. Det var deilig å få en hel omgang i dag, men det blir en helt ny hverdag framover, forhåpentlig med mer spilletid. Jeg gleder meg til å komme i gang, sa hun til NTB.

Luking

Hun var ikke fornøyd med at Norge ga fra seg 2-1-ledelsen og trengte en utligning på overtid for å unngå tap.

– Vi har noe å jobbe med. Det er bra å score tre mål, men det burde holde til seier. Vi hadde potensial til å få med oss mer fra denne kampen. Vi må luke bort feil bakover, og så må vi holdt litt mer på ballen, for det blir slitsomt når vi blir spilt så lave, sa hun.

– Da vi først kom under, var det bra at vi klarte å få inn det siste målet. Det betyr en del for selvtilliten i laget, for det er siste samling før VM, og det ville vært surt å gå herfra med to tap.

Krigevilje

At de tre målene mot Sverige ble scoret uten landslagets tre største offensive stjerner på banen er også noe å ta med seg. Caroline Graham Hansen hadde skadeforfall, Ada Hegerberg og Guro Reiten var byttet ut.

– Dette laget har karakterstyrke. Det må være innsats og krigevilje i bunn, for lagene vi møter begynner å bli ekstremt gode, og hvis vi skal hamle opp med dem så må vi stå sammen og bruke det vi er gode på. På fysikk og energi kan vi slå alle. Det er ingen grunn til at andre skal være bedre enn oss på det, sier Blakstad.