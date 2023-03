Kostbar varslersak lagt død i idrettsforbundet – involvert styremedlem etterlyser ansvar

Tidligere i vår omtalte TV 2 at det forelå en varslingssak på et styremedlem i idrettsforbundet. Fredag ble det kjent den er blitt lagt død.

Ifølge arbeidsrettsadvokat Jan Fougner har hele saken berodd på en misforståelse. Han uttalte seg da NIF inviterte pressen til åpen time. Først innledet idrettspresident Berit Kjøll med at forbundsstyret har avsluttet saken «på en ansvarlig» måte, og så tok Fougner ordet:

– Denne saken skyldes grunnleggende sett at to flotte, flinke og engasjerte typer hadde hver sine forutsetninger i en samtale som bygger på en misforståelse, som gjorde at de ikke forsto hverandres posisjoner.

– Det ledet til en situasjon som utløste dette varselet, sa han og la til at «ingen av dem kan kritiseres for situasjonen som har oppstått», sa Fougner.

Viser til prosedyrer

Han mente også at saken har fått et større omfang enn den burde.

Kjøll presenterte prislappen på saken på 1,1 millioner kroner.

– Vi har egne prosedyrer og hensyn som skal ivaretas i norsk idrett. Vi har fulgt det til punkt og prikke. Det var nødvendig med juridisk bistand, og da var dette summen man landet på, sa Kjøll på spørsmål fra NRK.

Varsleren har den siste tiden vært sykmeldt. Styremedlemmet har på sin side ikke deltatt på de siste styremøtene i NIF, skriver VG.

Vil at noen tar ansvar

Personen som fikk varslet mot seg, reagerer på behandlingen vedkommende har fått.

«Jeg har etterlyst at noen tar ansvar for den omfattende belastningen jeg har blitt utsatt for i over tre måneder. Jeg har formidlet klart til styret at vedtaket ikke plasserer ansvaret der det hører hjemme for at saken har blitt større enn nødvendig» skriver styremedlemmet i en epost til VG og fortsetter:

«Men akkurat nå begrenser jeg meg til å si at jeg er svært lite fornøyd med at det ikke tas ansvar for at saken ble eskalert helt ut av proporsjoner».

Da TV 2 omtalte saken i starten av mars, skrev kanalen at saken startet med uenighet mellom partene i forbindelse med en sak om strømmeplattformen MyGame.