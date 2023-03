Wimbledon snur – slipper inn russere og belarusere

Wimbledon opplyser om «regelendringen» på sine nettsider fredag.

«Vi vil godta påmeldinger fra russiske og belarusiske utøvere så lenge de konkurrerer som nøytrale», heter det i uttalelsen.

Wimbledon-turneringen gikk uten russere og belarusere i fjor. Det førte til at tennistourene ATP (menn) og WTA (kvinner) valgte å ta vekk rankingpoengene til spillerne som deltok. All England Club, som arrangerer turneringen, sier at de har hatt samtaler med den britiske regjeringen før de tok avgjørelsen om å snu i spørsmålet om russiske og belarusisk deltakelse.

– Dette var en utrolig vanskelig avgjørelse som ikke er tatt lett på eller uten hensyn til de som vil bli berørt, sier styreleder Ian Hewitt i All England Club.

– Vi fortsetter å fordømme Russlands ulovlige invasjon, og vår helhjertede støtte forblir hos befolkningen i Ukraina, fortsetter Hewitt.