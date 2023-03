Det opplyser Norges Skiskytterforbund i en pressemelding fredag.

– Uttak er utfordrende, og det skal det være. Det er kamp om plassene på alle landslag, men vi har landet på et oppsett vi er fornøyde med. Vi tror vi har gode sjanser til å hevde oss både i Norge og internasjonalt neste sesong, sier landslagssjef Per Arne Botnan.

Arnekleiv (24) og Kirkeeide (20) kommer inn for Eckhoff og Røiseland som begge har lagt opp. På herresiden er det ingen utskiftninger.

Dombås-jenta Arnekleiv kom overraskende inn i VM i Oberhof som reserve da det ble klart at Norge hadde flere plasser enn først oppgitt. Der leverte hun to kjemperenn med 12.-plass på sprint og 13.-plass i den påfølgende jaktstarten.

Resultatene gjorde at hun fikk plass i verdenscupen i Östersund like etterpå. Hun var med på det norske triumflaget på stafetten i Sverige.

Norgesmester

Kirkeeide var helt i toppen i IBU-cupen sist sesong etter flere gode resultater. Nylig vant hun NM-gull på sprint i Alta.

Røiseland sa takk for seg med 2.-plass i Holmenkollen for snaut to uker siden. Eckhoff kunngjorde at hun ga seg i forkant av verdenscupavslutningen etter en svært trøblete sesong. Fossum-jenta gikk ingen konkurranser.

2023/24-sesongen starter med blandet stafett i svenske Östersund 25. november. Sesongens høydepunkt blir VM i Nove Mesto 5. til 18. februar.

Lagene:

Elite kvinner

Juni Arnekleiv (Dombås), Ragnhild Femsteinevik (Hålandsdal), Maren Hjelmeset Kirkeeide (Markane), Karoline Knotten (Vingrom), Ida Lien (Simostranda), Ingrid Landmark Tandrevold (Fossum).

Elite menn

Filip Fjeld Andersen (Geilo), Johannes Thingnes Bø (Markane), Tarjei Bø (Markane), Vetle Sjåstad Christiansen (Geilo), Johannes Dale (Fet), Sturla Holm Lægreid (Bærum), Sivert Guttorm Bakken (Vingrom).

Rekrutt kvinner

Maren Bakken (Os), Frida Tormodsgard Dokken (Svene), Marte Kråkstad Johansen (Bossmo amp; Ytteren), Emilie Kalkenberg (Skonseng), Åsne Skrede (Geilo), Tuva Aas Stræte (Hønefoss).

Rekrutt menn

Johan-Olav Smørdal Botn (Stårheim), Vetle Rype Paulsen (Lier), Endre Strømsheim (Bærum), Vebjørn Sørum (Søndre Ål), Martin Uldal (Birkenes), Mats Øverby (Lier).

U23 kvinner

Ragna Fodstad (Østre Toten), Maren Sofie Brännare-Gran (Bærum), Eivor Melbybråten (Øystre Slidre), Gro Njølstad Randby (Ivrig), Kristiane Almeland Rolstad (Oslo Skiskytterlag), Emilie Flo Stavik (Markane).

U23 menn

Andreas Aas (Birkenes), Isak Leknes Frey (Bærum), Sivert Silsand Gerhardsen (Tromsø), Einar Hedegart (Inderøy), Martin Nevland (Figgjo), Håvard Tosterud (Østre Toten).