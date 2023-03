Frankrike svarer på IOC-anbefalingen: Ikke bindende for Paris-OL

Sportsminister Amélie Oudéa-Castéra opplyste til pressen i Paris torsdag at anbefalingene var «et steg som ikke forskutterer hva vi vil gjøre for Paris 2024».

– Hvis de internasjonale forbundene bestemmer at det blir deltakelse med individuelle idrettsutøvere, vil det være under et strengt nøytralitetsregime, uten russisk flagg eller nasjonalsang, la hun til.

IOC har også fått kritikk fra flere land, spesielt i Vesten, etter at komiteen kom med anbefalinger og retningslinjer for hvordan særforbund og idrettsarrangører kan innlemme russere og belarusere i idretten igjen.

IOC har foreløpig ikke tatt stilling til om russere og belarusere skal være med i OL i 2024.

– Det er IOC som har det siste ordet. Det er IOC som bestemmer forholdene som utøvere deltar under, sa Oudéa-Castéra.

– Samtidig er det klart at vertsnasjonens statsoverhode (Frankrikes president Emmanuel Macron) vil ha en stemme som vil bli hørt i IOCs vurderinger, la sportsministeren til.