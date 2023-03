36 år gamle Herrem entret parketten etter omkring ni minutter i onsdagens kamp mot Storhamar, som var den siste i grunnspillet før sluttspillet går i gang.

Sola vant 34-31, og det betød bronsejubel for Sola for tredje året på rad. Storhamar ble nummer to, og på topp endte suverene Vipers med 22 strake seirer.

Herrem fikk minutter i begge omgangene. Hun noterte seg ikke på scoringslisten, men:

– Jeg er ekstremt fornøyd med at det holder. Det var deilig, sa hun til TV 2.

Hun forteller at fokuset er rettet mot sluttspillet, og at påsken er en fin anledningen til å trene seg ytterligere opp.

– Nå er jeg tilbake, slo hun fast.

5. mars ble Herrem og ektemannen, Sola-trener Steffen Stegavik, foreldre til Noah.

– Jeg kommer aldri til å ta noen dumme sjanser. Dette handler ikke om å prøve å forte meg tilbake for å rekke noe, men det handler om at jeg vil føle meg litt fram hvordan jeg ligger an. Kjennes kroppen bra ut, prøver vi litt. Jeg kommer til å bruke hodet i dette, sa kantspilleren til TV 2 før kampen.

Herrem har 288 landskamper for Norge.