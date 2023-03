Wenger og Ferguson innlemmet i Premier Leagues «Hall of Fame»

Ferguson og Wenger er de første managerne i prestisjeklubben. Den består fra før av 16 spillere.

Fra 1986 til 2013 satt Ferguson som Manchester United-manager. Han ledet klubben til blant annet 13 Premier League-titler og vant Champions League to ganger.

– Jeg er virkelig glad for å bli innlemmet i Premier League Hall of Fame. Det er en ære når du får en slik anerkjennelse. Det handler imidlertid ikke bare om meg som person. Det handler om jobben i Manchester United og bånd vi hadde over mange år, så jeg er også stolt av klubben, staben og spillerne mine, sier Ferguson.

Seks spillere ledet av Ferguson er allerede inne på Hall of Fame-lista: David Beckham, Eric Cantona, Roy Keane, Wayne Rooney, Peter Schmeichel og Paul Scholes. Blant kravene for å bli innlemmet er at man har spilt 200 kamper i ligaen eller scoret 100 mål.

Wenger var en av Fergusons argeste konkurrenter da han styrte Arsenal mellom 1996 og 2018. Franskmannen vant tre Premier League-titler og sju FA-cuptrofeer.

– Det er en stor ære å dele dette med Sir Alex. Vi var som to boksere og kjempet som gale og gikk distansen sammen, sier Wenger.