Ødegaard bommet på kjempemuligheten etter 76 minutter. Han blåste ballen over for tilnærmet åpent mål fra åtte meters hold.

– Den var stor. Jeg kom ikke nok over ballen, og så gikk den over. Jeg skulle ha scoret, selvfølgelig, sa en betuttet Ødegaard da han kom til pressesonen etter kampen.

– Det er tungt, selvfølgelig. Vi mistet ikke seieren ene og alene på at jeg bommet på den sjansen, for det var mange andre ting vi kunne ha gjort bedre, men om jeg hadde scoret så hadde det sett bedre ut.

Ødegaard har scoret hyppig for Arsenal denne sesongen, men han står med bare to mål på 49 A-landskamper.

Ikke enig

– En skuffende andreomgang. Selv en klassespiller som Martin Ødegaard gjorde mange feil. Jeg synes han spilte en av sine svakeste landskamper, sa tidligere landslagstrener Egil «Drillo» Olsen i TV 2-studioet.

– Det er jeg ikke enig i, men det er det samme, sa Ødegaard da han fikk referert Drillos dom.

Ødegaard hadde analysen klar på kampbildet som endret seg etter en første omgang med veldig god kontroll.

– Vi ga bort en del allerede mot slutten av første omgang, da vi prøvde på litt for vanskelige ting. Kanskje det gikk litt for enkelt en periode, og så ble det mange som prøvde på vanskelige ting slik at vi fikk noen dumme brudd og kontringer mot, sa han.

Gjorde dem gode

– I 2. omgang slo vi mye langt, som gjorde at det ble mye dueller i stedet for at vi fikk spilt, og så fikk de løpt mye og kontret mye, og der er de gode.

Alexander Sørloth scoret målet som ga norsk 1-0-ledelse ved pause, men Georgia utlignet etter svakt norsk forsvarsspill. Både Leo Skiri Østigård og Stefan Strandberg feilet i forkant av scoringen.

Norge hadde store muligheter som ikke ble utnyttet både på 1-0 og 1-1.

Norge startet EM-kvalifiseringen med 0-3-tap borte mot Spania. I juni er Skottland og Kypros motstandere på Ullevaal, og da bør Norge ta seks poeng.

– Det er mange kamper igjen, og vi må sørge for at vi er bedre enn Skottland og Georgia resten av veien. Vi må bli mer effektive, det er helt sikkert, sa Ødegaard.