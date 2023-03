Ny norsk sjansesløsing – bare 1-1 mot Georgia i EM-kvalifiseringen

Norge var klart best i første omgang, tok ledelsen tidlig ved Alexander Sørloth og hadde sjanser nok til å punktere kampen før pause. Særlig en dobbeltsjanse ved Mohamed Elyounoussi og Fredrik Aursnes burde gitt 2-0.

Etter Georgias utligning hadde Sørloth og Martin Ødegaard gigantsjanser til å gi Norge seieren. Kapteinen gjorde som Aursnes før pause og skjøt over åpent mål.

– Selvsagt skulle jeg ha scoret, men jeg kom ikke nok over ballen, og da gikk den over, sa en skuffet Ødegaard i intervjusonen.

– Vi har ikke fått en optimal start, og vi er skuffet over det, men det er mange kamper igjen. Vi må bare sørge for at vi er bedre enn Skottland og Georgia resten av veien.

Solbakken var lei for at laget ga fra seg initiativet i kampen.

– Det kommer alltid vanskelige perioder i bortekamper, og det må vi lære å ri av Du kjører ikke på skinner i 90 minutter, selv om vi gjorde det i 45 i dag, sa han.

– Vi hadde noen utrolige sjanser i dag, og det hadde vi i Spania også. Det ville vært verre hvis vi ikke skapte sjanser, men jeg kan ikke si til spillerne at de må sparke den inn. De vet at målene teller i fotball, la han til.

Styrte i vinden

Norge hadde god kontroll på Georgias store stjerne Khvicha Kvaratskhelia og skapte masse selv, men fikk for annen gang på fire dager dårligere betalt enn fortjent.

Det var mye snakk om «Kvaradona» før kampen, og det gikk bare ett minutt før han viste seg fram. Han ble spilt opp på en kontring og slo direkte over til Irakli Azarov som kunne avslutte i farlig posisjon, men Marcus Holmgren Pedersen kom i veien for skuddet.

Så skulle det gå lenge til neste gang Georgias store stjerne skapte noe, for det var Norge som tok tak i kampen på forblåste Batumi Arena.

Norge dominerte kampen med ballbesittelse nær 70 prosent og kom til flere halvsjanser før ledermålet i det 15. minutt. Et langt oppspill ble lagt ned av Fredrik Aursnes til Sørloth, som brukte muskler og kjempet seg forbi flere motspillere på tvers av banen før han med venstrebeinet sendte et hardt og flatt skudd i lengste hjørne før Georgia-kaptein Guram Kashia nådde fram med taklingsfoten.

Det var hans 16. landslagsmål, og dermed er han mestscorende i familien. Faren Gøran scoret sitt 15. og siste mål for Norge mot Portugal i 1993, drøyt to år før Alexander ble født. Spissen jublet sammen med lagkameratene og de få norske supporterne nede i hjørnet.

(Saken fortsetter under bildet)

Alexander Sørloth i ferd med å score Norges ledermål mot Georgia. Foto: Hanna Johre / NTB

Kjempesjanse

Ola Solbakken var eneste endring i det norske laget, og han leverte en flott første omgang på kant. Flere ganger var han dypt på egen halvdel og tok ballen fra Kvaratskhelia, andre ganger skapte han sjanser som da han i det 34. minutt slo tunnel på Jemal Tabidze og la inn til Elyounoussi, som fyrte løs inne i målgården. En fantomredning av Giorgi Mamardashvili nektet Moi hans 10. landslagsmål som ville tangert fetteren Tariks målfangst.

Returen gikk rett til Aursnes, som skjøt over det åpne målet.

– Altfor dårlig av meg. Jeg skal score, selvfølgelig. Den kom kjapt på, men det skal være mulig å presse den under tverrliggeren, sa Aursnes til NTB.

Norge styrte alt, men i slutten av omgangen begynte Georgia omsider å yppe seg. Kvaratskhelia, som var langt fra Napoli-formen og litt tidligere misset helt i et mottak så det ble norsk innkast, hadde lagets første ordentlige sjanse da han i det 39. minutt fikk rom for skudd i feltet og skrudde ballen noen centimeter over.

Slo tilbake

Den andre omgangen startet derimot med en trippelsjanse til hjemmelaget. Leo Østigård og Moi blokkerte hver sin avslutning, før Ørjan Nyland reddet Otar Kakabadzes skudd fra kort hold. En stund så det ut som det bare var et skremmeskudd, da Norge festet grep igjen, men akkurat da klokka passerte en time utnyttet Georgia svakt norsk forsvarsspill og utlignet.

Østigård tapte en duell, Stefan Strandberg ble fraløpt, og franskfødte George Mikautadze scoret alene med Nyland.

– Det skal ikke skje på dette nivået, sa Ståle Solbakken om forsvarsspillet i forkant.

Scoringen satte ytterligere fart i et entusiastisk hjemmepublikum, og to minutter senere var innbytter Saba Lobzhanidze nær å gjøre 2-1 da han ble spilt fram av Kvaratskhelia. Nyland svarte med en god redning.

I slutten av kampen var det Norge som var nærmest. Keeper leverte en kjemperedning på Sørloths skudd fra kort hold i det 72. minutt, og fire minutter senere blåste Ødegaard returen over åpent mål etter at Sørloth var frampå igjen. De norske skrek på straffe både da Aursnes ble felt og da ballen var i en georgisk hånd på overtid, men ble ikke hørt.

Dermed er det en skuffet norsk gjeng som onsdag setter seg på charterflyet hjem.