Demonstrasjon ved Norges ambassade i Georgia etter pristildeling – NFF orientert

Norge spiller EM-kvalifiseringskamp mot Georgia på Batumi Arena i kveld.

Bakgrunnen for demonstrasjonen er Høyres tildeling av Sjur Lindebrækkes pris til Georgias fengslede ekspresident Mikheil Saakashvili. Landets statsminister Irakli Garibashvili gikk mandag kraftig ut mot tildelingen og sa at det er som å gi Anders Behring Breivik en menneskerettighetspris.

Det var om lag 50 demonstranter utenfor ambassaden i Tbilisi, men det er ingen opplysninger om at noe er planlagt i forbindelse med fotballkampen i Batumi.

– Selv om vi har armlengdes avstand til staten og politikk, har vi det norske flagget som logo og representerer Norge, så sikkerhetsspørsmål er også del av det vi må forholde oss til, sier fotballpresident Lise Klaveness til NTB.

Hun ble orientert om demonstrasjonene i forbindelse med et besøk på Dinamo Batumis anlegg for å møte spillerne på to av Georgias kvinnelag.