Tyskland utelukker OL-boikott selv hvis Russland får delta

– Et tysk lag vil konkurrere, vi utelukker en boikott på grunn av generelle bekymringer, sa DOSB-president Thomas Weikert i et intervju med den tyske mediegruppen Funke.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) skal fra tirsdag holde et tredagers styremøte for å diskutere retningslinjer for hvordan de skal håndtere russiske og belarusiske idrettsutøvere i fremtiden.

De har blitt utestengt fra de fleste store idrettsarrangementer siden starten av den russiske invasjonen av Ukraina for over 13 måneder siden.

IOC ser nå på muligheten for at de kan komme tilbake under nøytralt flagg under neste års OL i Paris. IOC-president Thomas Bach har sagt at ingen skal diskrimineres på grunn av pass eller fødeland.

Mer enn 30 land, inkludert Norge, ba nylig IOC om å opprettholde forbudet.

DOSB kunne foreløpig ikke forestille seg at russiske og belarusiske idrettsutøvere skal få delta igjen, sa Weikert.