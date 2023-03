Sjef for det svenske landslaget, Jens T. Andersson, møtte pressen senere mandag kveld hvor han svarte på spørsmål om det mye omtalte intervjuet.

– Resultatet ble ikke spesielt bra, så hadde vi akkurat spilt kamp og det var mye følelser i lufta. Men jeg har ingen problemer med å slå fast at det ikke var et godt intervju, sa han og fortsatte:

– Jeg synes det er bra om Bojan og Janne snakker sammen.

Bojan Djordjic, her fra en oppvisningskamp for Manchester United, havnet i munnhuggeri med Sveriges landslagstrener Janne Andersson. Foto: Greg Wood / AFP

Etter å ha sett intervjuet hadde han tatt en prat med Andersson, hvor det skal ha kommet fram at landslagssjefen angret oppførselen sin.

– Han angrer. Han kan også konstatere at det ikke ble noe godt resultat fra intervjuet. Han rakk opp hånden og angret, sa Andersson.

Bråket oppsto da Djordjic mente at Jesper Karlsson burde fått mer spilletid i de to foregående EM-kvalikkampene.

– Vi kan diskutere valg av spillere hele jævla natten, unnskyld meg. Hvem skal ikke spille da? Alexander Isak eller Viktor Gyökeres? Hvem skal ikke spille? spurte Andersson irritert.

– Åtte minutter på to kamper er for lite, svarte Djordjic.

– Hvem skal ikke spille? Jeg får ta ut elleve. Unnskyld meg, men du får gjøre akkurat som du vil om du er landslagssjef, fortsatte Andersson.

Sverige eller Serbia?

Diskusjonen fortsatte med høyere og høyere temperatur, hvor Djordjic presiserte at Andersson representerer ti millioner mennesker. Da kontret landslagssjefen med å spørre hvem TV-eksperten representerer.

– Sverige så klart. Forsøker du å si at jeg burde spilt for Serbia? svarte den tidligere Manchester United-spilleren.

– Du snakker mye nå. Du blir aggressiv. Hvorfor? Hvem skal jeg ellers representere. Hvilket land ellers? Serbia, vil du si det? Er det dét du forsøker å si? Jeg representerer deg like mye som alle andre. Dette svaret kommer jeg ikke til å glemme, det er dårlig, fortsatte han.

Det hele endte i at Andersson betegnet hele opplegget som dårlig før han forlot stedet.

– Jeg skal ha en unnskyldning, sa Djordjic etter landslagssjefen stormet ut.

– Nei, for faen

På pressekonferansen etterpå ble Andersson spurt om han insinuerte at Djordjic ikke representerer Sverige.

– Nei, for faen slutt. Nei, for helvete, svarte Andersson.

Jens T Andersson er sterkt imot å spekulere i om det var rasisme.

– Jeg trodde ikke at Janne antydet noe om det. Hvis det er blitt misforstått på den måten, vil jeg på Jannes vegne på klareste måte slå fast at det ikke hadde noe med det å gjøre. Han diskuterte ekspertrollen, spillerrollen og trenerrollen. Det hadde ingenting med rasisme å gjøre. Jeg ønsker å være ekstremt tydelig på det. Jeg tror at alle dere som kjenner Janne også vet hvor han står i de sakene, sa han.