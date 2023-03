Iversen opplyser om operasjonen til VG mandag. Han forteller at kroppen har vært svært ustabil etter Tour de Ski og at han derfor velger å ta en operasjon for å få bukt med problemene.

– Men vi har funnet ut en del og ting er ikke som det bør være. Derfor skal jeg operere bihulene allerede i morgen (tirsdag), sier Iversen til avisen.

Etterpå venter to rolige uker uten fysisk aktivitet.

– Sesongen er over. Jeg håpet å komme meg til NM del to. Men med de ukene jeg har hatt og med mine bihuler så går det ikke mer. Det er bare å innse nederlaget. Jeg har prøvd alt. Lagt treningsplaner hele vinteren. Formkurven går bare nedover. Det har gått til helvete, fortsetter Iversen.

Han forteller videre at han ikke har kjent igjen sin egen kropp i store deler av sesongen.

– Det har blitt verre utover vinteren og har en sammenheng med situasjonen i nese og hals. Jeg har fått inn mindre luft i systemet. Det forklarer ikke alt, men kan forklare litt.

Trønderen har hatt en tung sesong og ble ikke tatt ut i VM-troppen. Han var likevel med til Planica som regjerende mester på femmila. Iversen har vært kritisk til seg selv og ymtet fram at han kanskje ikke får landslagsplass neste sesong.