Aune var sist i aksjon på verdenscupsprinten i Drammen i midten av mars, der han ble nummer åtte. Etter sesongen er det slutt for 30-åringen.

«En æra er over for meg etter sesongen. Tusen takk til familie, venner, støttespillere, lagkamerater og konkurrenter for noen minnerike år!», skriver Aune på Instagram.

– Det har vært en lang karriere. Jeg gikk «all in» for VM i Planica i år og det gikk ikke, og da kjente jeg det var helt riktig tidspunkt å si stopp på, sier Steinkjer-løperen til Nettavisen

Han har en fjerdeplass fra sprinten i tyske Dresden i 2020 som beste resultat. Han gikk sitt første verdenscuprenn i italienske Asiago tilbake i 2013, men greide aldri å etablere seg i verdenstoppen på distansen.

– Det er jo litt bittert at jeg var åtte hundredeler unna en pallplass. Det kommer jeg aldri til å glemme, for å si det sånn. Men jeg kommer aldri til å glemme det resultatet heller, for da er man jo i verdenstoppen, rett og slett, sier Trøan Aune.