Det er den nederlandske storklubben PSV Eindhoven som bekrefter bortgangen til Slegers mandag. Han ble bare 46 år.

Som journalist arbeidet Slegers for en rekke ulike medier over mange år. I 2015 begynte han som presseansvarlig i PSV. I 2020 ble han diagnostisert med akutt leukemi.

I forrige måned deltok han på et TV-program i forbindelse med at han arbeidet for å rekruttere nye blod- og stamcellegivere i hjemlandet. Der dukket overraskende Zlatan Ibrahimovic også opp.

Den svenske fotballstjernen er kjent som en tøffing på og utenfor banen, men i møtet med sin kreftsyke venn viste svensken en mykere side. Deres første møte stammer fra da Ibrahimovic ble hentet til Ajax i 2001.

– Om jeg husker det møtet? Jeg kommer alltid til å huske det. Han var den eneste vennen jeg hadde i Nederland, da jeg følte meg bortkommen. Jeg var ung og forvirret, og jeg hadde egentlig ingen der. Da var det en journalist som strakk ut hånden til meg. På denne tide var ikke journalister vennene mine, de var fiendene mine, sa en svært emosjonell Ibrahimovic.

– Jeg skrev til og med om Thijs i boken min. Han fikk en plass i hjertet mitt fra det øyeblikket. Jeg vil bare si at jeg elsker deg, vennen min, fortsatte han og tørket tårer.

Siden tiden i Nederland har de to vært nære venner og opprettholdt den gode kontakten.

Mandag gikk Slegers bort.