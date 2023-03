Det ble klart da landslagssjef Hege Riise mandag kunngjorde sin tropp til kampene mot Spania (6. april) og Sverige (11. april).

– Motivasjonen hennes er stor. Hun følte hun har hatt godt av den pausen. Med tanke på skaden er hun fullt tilbake og restitiuert, sier landslagssjef Hege Riise til NTB.

Med er også Ada Stolsmo Hegerberg, som har en lang skadepause bak seg.

– Prosessen har vært god. Det som er gledelig, er at medisinsk team både på klubb- og landslag har jobbet bra sammen med spillerne. Samtidig har vi i trenerteamet hatt kontinuerlige samtaler med begge. De melder seg nå klare, sa Riise.

Viktig erfaring

Landslagssjefen sier hun har hatt fine samtaler med begge de to norske stjernene.

– Å få dem inn med den erfaringen de har er viktig. Vi føler at det vil løfte oss enda mer. Det vil gi oss en spisskompetanse som vi gleder oss til å se, sa Riise.

– Så skal vi også gi dem litt ro til å komme i gang. For Caroline er det første gang hun møter oss i dette trenerteamet, la landslagssjefen til.

I august i fjor gjorde Graham Hansen det klart at hun måtte ta en pause fra landslaget. Beskjeden var at belastningen var for stor og at hun «trengte hvile».

«Uansett hvor tungt dette føles akkurat nå, så håper jeg at dette ikke er et «takk for alt», men et på gjensyn», skrev hun i sosiale medier.

Skadeavbrekk

Siden ble den driblesterke vingen skadd i en mesterligakamp for Barcelona i slutten av oktober.

I starten av mars var Graham Hansen tilbake i spill for Barcelona etter et langt skadeavbrekk. 28-åringen står med 98 landskamper og 44 mål.

Norge møter vertsnasjonen New Zealand, Sveits og Filippinene i gruppespillet i sommerens VM.

De kommende kampene mot Spania og Sverige spilles henholdsvis på Ibiza og i Göteborg.