Riiber med avsluttet sesongen med seier – Oftebro på 2.-plass

Det ble en solid avslutning på et spennende renn. Riiber har hatt en noe sykdomspreget sesong, men ble VM-konge i Planica og avsluttet sesongen knallsterkt. Søndagens seier var hans fjerde på rad.

Riiber ledet etter hoppdelen med et svev på 126 meter i Lahti-bakken. Han hadde ingen problemer med å holde på forspranget til Laurent Muhlethaler og de andre konkurrentene i første halvdel av rennet.

Underveis økte han også avstanden til nærmeste konkurrent, men en Jens Lurås Oftebro i sterk langrennsform gikk seg opp til 2.-plass og nærmet seg lagkameraten etter vel halvgått løp.

Oftebro kom seg også forbi Riiber på et tidspunkt, men sistnevnte hadde krutt på lager i avslutningen og vant med 1,8 sekunders margin.

I verdenscupen totalt endte Riiber på 4.-plass. Oftebro sikret 2.-plassen søndag, mens østerrikeren Johannes Lamparter vant sammenlagt.

Søndagens renn markerte for øvrig karrierepunktum for den tyske kombinertlegenden Eric Frenzel. Han bommet i hoppbakken og fikk slik sett et svakt renn, men ble hyllet av de andre utøverne på stadion.