– Jeg gidder ikke snakke noe mer om den straffen, for den er klokkeklar, sa Solbakken da han møtte pressen i Marbella søndag ettermiddag.

Han sier han har sett kampen på nytt, og at det var mye samsvar med det han så live.

– Vi er veldig gode med ball. Det vi har trent på hele uka, fikk vi fram i store, store perioder, sa Solbakken.

– Det som sitter igjen, er at vi har tapt 3-0 likevel. Vi er fortsatt under press. Vi må ha poeng i Georgia. Må og må – vi bør i hvert fall ha det for å få et godt utgangspunkt, sa han.

Norge kom dårlig ut av startblokkene mot Spania, men skapte etter hvert flere gode sjanser før det raknet helt på tampen. Kaptein Martin Ødegaard ble også snytt for det som så ut som et klart straffespark.

Solbakken ga dommeren Benoit Bastien karakteristikken «litt fransk arroganse» da han omtalte situasjonen med Ødegaard overfor TV 2 etter kampen.

Norge møter Georgia på bortebane tirsdag klokken 18.

