Norges lag som rapportert – Sander Berge på høyre kant

Det ville vært en betydelig overraskelse om ikke TV 2 hadde avslørt Ståle Solbakkens laguttak allerede fredag kveld.

Solbakken fortalte selv på sin pressekonferanse det de fleste mistenkte, at Leo Østigård tross minimal kamptrening har overbevist nok på trening til å få starte. Han prøver å videreføre fjorårets fruktbare samarbeid med Stefan Strandberg i Norges midtforsvar. Marcus Holmgren Pedersen og Birger Meling får backplassene. Solbakken har tidligere gjort det klart at Ørjan Nyland er førstevalg i mål.

Patrick Berg beholder ankerrollen han hadde i novemberkampene i fjor. Han starter for første gang siden oktober 2021 en turneringskamp for Norge, og han gjør det i rollen Sander Berge og Fredrik Aursnes byttet på å bekle i nasjonsligaen i fjor. De var begge ute med skade i november.

Ny landslagsrolle

Aursnes og Martin Ødegaard blir Norges indreløpere mot Spania, mens Berge skyves ut på høyre kant. Berge har spilt anker eller indreløper på landslaget under Solbakken, men har erfaring på kant fra klubblaget Sheffield United. Aursnes har i Benfica vist at han fungerer godt i mer offensive roller enn sekserrollen han tidligere ble foretrukket i.

Alexander Sørloth starter som ventet på topp i Erling Braut Haalands fravær. Det åpnet plassen på høyre kant som Sørloth vanligvis har hatt. Mohamed Elyounoussi får plassen på venstre kant og runder dermed 50 landskamper.

Hugo Vetlesen havnet på tribunen som overtallig i troppen. Man kan ha bare 12 reserver.

Overraskelse

Overraskelsen i Spanias lag er at Dani Olmo får sjansen som en av kantspillerne. De fleste regnet med at plassen ville gå til Dani Ceballos. Alejandro Balde ble foretrukket framfor José Gaya som venstreback, og dermed får Spania den Barcelona-venstresiden Ståle Solbakken advarte mot, der Gavi ofte trekker inn i banen og skaper rom for Baldes raid.

Olmo er en av fire i startelleveren som startet også Spanias siste kamp i fjorårets VM-sluttspill.

Slik er lagene:

Norge (4-5-1):

1 Ørjan Nyland – 22 Marcus Holmgren Pedersen, 4 Stefan Strandberg, 15 Leo Østigård, 5 Birger Meling – 8 Sander Berge, 10 Martin Ødegaard (kaptein), 6 Patrick Berg, 16 Fredrik Aursnes, 11 Mohamed Elyounoussi – 19 Alexander Sørloth.

Reserver: 12 Jacob Karlstrøm, 13 Egil Selvik – 2 Morten Thorsby, 3 Stian Gregersen, 7 Ola Brynhildsen, 9 Ola Solbakken, 14 Julian Ryerson, 17 Fredrik Bjørkan, 18 Kristian Thorstvedt, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Andreas Hanche-Olsen, 22 Jørgen Strand Larsen. På tribunen: Hugo Vetlesen.

Spania (4-2-3-1):

1 Kepa Arrizabalaga – 20 Dani Carvajal, 4 Nacho, 5 Aymeric Laporte, 3 Alejandro Balde – 16 Rodri, 15 Mikel Merino – 21 Dani Olmo, 17 Iago Aspas, 9 Gavi – 7 Álvaro Morata (kaptein).

Reserver: 13 Robert Sánchez, 23 David Raya – 2 Pedro Porro, 6 Iñigo Martínez, 8 Fabián Ruiz, 10 Dani Ceballos, 11 Yeremy Pino, 12 Joselu, 14 José Gayà, 18 Mikel Oyarzabal, 19 Nico Williams, 22 Martin Zubimendi.

Dommer: Benoît Bastien, Frankrike.