Weng sikret verdenscupkula: – Uvirkelig

Seieren i totalcupen er en bemerkelsesverdig prestasjon av Weng, som bare hadde vært på seierspallen i verdenscupen én gang før årets sesong.

Den 26 år gamle Nes-løperen har vært stabilt god gjennom vinteren. Hun fikk med seg to stafettmedaljer fra VM, og nå kan hun juble over å ha vært den beste løperen i verdenscupen totalt.

– Det er uvirkelig, rett og slett. Jeg tror jeg må bruke litt tid på å la det synke inn. Men det er en god følelse, i hvert fall, sa Weng til Viaplay.

– For en bragd av Tiril, som har klart å være i så god form gjennom hele sesongen. Når du vet at 13.-plass er det beste hun har fra totalcupen tidligere, er det en kjempeprestasjon, utbrøt kanalens kommentator Niklas Dyrhaug under sendingen.

Avgjorde

Avgjørelsen falt på lørdagens sprint, der verdenscuptoer Jessie Diggins ble slått ut i kvartfinalen. Weng trengte dermed minst 9.-plass i rennet for å avgjøre sammenlagtkampen før søndagens avsluttende verdenscuprenn.

Det skilte 110 poeng mellom de to foran sprinten. Weng sikret seg fire flere bonuspoeng enn Diggins i prologen. Hun trengte å øke forspranget med ytterligere 17 poeng, ettersom det er 130 poeng å gå om på fellesstarten søndag.

Det klarte Weng da hun vant sin semifinale og ble klar for finalen. Der gikk hun sammen med Skistad, Ane Appelkvist Stenseth og den svenske trioen Jonna Sundling, Maja Dahlqvist og Emma Ribom.

«Tiril, vær snill!»

Som i de siste verdenscupsprintene ble det en ren seiersduell mellom Skistad og Sundling. Førstnevnte viste igjen knallform, hang med i det tyngre partiet og staket ned Sundling til seier med en margin på 13 hundredels sekund.

Det skal nevnes at Skistad ikke hadde en eneste pallplass i verdenscupen før i 2023. Siden nyttår er det blitt hele fem seirer for løperen som ikke har landslagsplass.

Weng kunne glise minst like bredt for sin 3.-plass. Hun kontrollerte inn pallplassen og økte avstanden til Diggins i sammendraget til 156 poeng.

– Jeg har aldri vært så nervøs. Det var gøy å komme på pallen i tillegg. Trenerne ropte «Tiril, vær snill», for jeg hadde jo gult kort. Så jeg prøvde å være snill, smilte hun.

Weng er den åttende norske kvinnen som vinner verdenscupen sammenlagt. Hennes eneste enkeltseier kom i vinterens Tour de Ski.