Ikke siden 21. juni 2000 har Norge spilt en kamp i et EM- eller VM-sluttspill. Den dagen ble det 0-0 mot Slovenia i det som ble Ståle Solbakkens siste landskamp som spiller. Nå er han landslagssjefen som håper å bryte tørken. Lørdag starter EM-kvalifiseringen i Spania.

Alle spillerne NTBs utsendte har snakket med under samlingen i Marbella, trigges av tanken på å bryte sluttspilltørken som har vart i nesten et kvart århundre, og mange har lyst til å oppleve gleden og euforien som omga landslaget den gang det kvalifiserte seg til og deltok i sluttspill. Nesten ingen av dem er gamle nok til å huske forrige gang det skjedde, og noen var ikke engang født da Norge sist røk ut av et sluttspill.

– Jeg har fått med meg at det var mye glede da, og det er noe jeg og alle på landslaget har lyst til å gi det norske folk. Det er om å gjøre å holde hodet kaldt, ta kamp for kamp og håpe at det går veien. En ting som er sikkert, er at vi alle ønsker det, både alle spillerne og hele Norge. Det er noe av det som kanskje henger høyest for mange av spillerne her, sier Leo Østigård til NTB.

8759 dager

Han var et halvt år gammel da Norge ble slått ut av EM i 2000. Da siste kamp ble blåst av, lå det norske laget an til å spille kvartfinale fire dager senere. To spanske mål på overtid i en annen kamp sendte laget ut. Når EM-sluttspillet i Tyskland sparkes i gang neste år, er det 8759 dager siden Norge spilte sluttspillkamp.

Første kamp på vei mot å sørge for at den klokka ikke skal fortsette å tikke er borte mot nettopp Spania i Málaga lørdag. Spania er for øvrig ett av fire lag som har vært i samtlige sluttspill siden da, 11 i tallet. Frankrike, Portugal og Tyskland er de øvrige.

Kroatia, med lavere innbyggertall enn Norge, har vært i EM- eller VM-sluttspill ti ganger siden forrige gang Norge var med. Sverige har vært i åtte sluttspill etter 2000, Danmark sju, Island to og Finland ett.

– Tro meg, vi er veldig sultne på å komme til sluttspill. Vi er glad i å få til ting, og det er på tide nå, sier Jørgen Strand Larsen til NTB.

– Så handler det om ikke å tenke for langt fram. Vi må ta en kamp av gangen, og første steg er lørdag. Men det er åtte kamper som skal spilles, og jeg er ganske sikker på at denne gruppa kommer til å fighte helt til slutt.

På tide

Mohamed Elyounoussi synes også at det er på tide.

– Ja, er det ikke det? Vi ønsker selvfølgelig å komme oss til sluttspill, og jeg har veldig stor tro på at vi skal klare det med denne troppen. Vi har vært nær altfor mange ganger. Denne gangen har jeg tro på at vi skal klare å bikke det vår vei, sier han til NTB.

Han står på tur til sin 50. landskamp, og med sitt neste mål for Norge slutter han seg til den eksklusive klubben av spillere med tosifret antall landslagsmål. Der er fetteren Tarik allerede, med 10 mål på 60 landskamper.

– 50 kamper blir en merkedag, og jeg håper det blir jubel etterpå, at vi plukker med oss poeng, sier han.

– Det 10. målet er også på tide. Jeg håper at jeg får fikset begge deler lørdag.

Sulter

Julian Ryerson er også villig til å gi mye for suksess i kvalifiseringen.

– Jeg tror alle her sulter etter å være med i et mesterskap. Vi skal gjøre alt vi kan for å greie det. Det er mye hardt arbeid som skal gjennomføres før vi er der, men vi håper selvfølgelig at vi er med til slutt, sier han.

– Et sluttspill ville vært dritkult, og det er målet vårt. Nå har vi en så bra gruppe, og vi skal gjøre alt vi kan for å få det til, sier Andreas Hanche-Olsen.

– Det er definitivt på tide med et sluttspill igjen, sier Ørjan Nyland.

– Det ville vært ekstremt gøy å få det til. Vi må bare ta en kamp av gangen og se hvordan det går, sier Fredrik Aursnes.

Sander Berge var to år gammel forrige gang Norge var i sluttspill. Det husker han naturlig nok ingenting av.

– Men jeg forstår det jo, uten at jeg personlig har opplevd det. Jeg skjønner hva det betyr, og det er noe vi snakker om når vi er på samling, hvor stort det ville vært. Det har vært en enorm skuffelse de gangene vi ikke har klart det, men lysten på å få det til blir bare enda større, sier han.