Det kommende styremøtet i Den internasjonale olympiske komité (IOC) forventes å legge rammene for et comeback for russiske og belarusiske utøvere i internasjonal idrett.

Ukrainas idrettsminister Vadym Guttsait retter nå fornyet og skarp kritikk mot IOCs framstøt for å reintegrere utøvere fra Russland og Belarus som nøytrale.

Guttsait sa fredag at ethvert grep i en slik retning vil understreke forskjellen i muligheter den russiske invasjonen av Ukraina har forårsaket.

– Vi har ikke normale forhold for trening og forberedelser til OL. Samtidig har russerne alt det nødvendige på plass for å trene og prestere i landet sitt. De sover om natten, mens vi ikke sover, sa han.

Idrettsministeren er også leder for Ukrainas olympiske komité.

Kvalik-start

IOC har åpnet for å gi russere og belarusere tilgang til konkurranser igjen under gitte vilkår som at de konkurrerer som nøytrale og uten nasjonssymboler. OL-toppene har også varslet at man vil forsøke å nekte utøvere som «aktivt har støttet» Ukraina-krigen å konkurrere.

Det er ventet at detaljer rundt de aktuelle vilkårene vil bli diskutert av IOC i neste uke.

– Dersom kriteriene blir veldig svake, hva var da vitsen med å suspendere Russland (for et år siden), for så å bringe dem tilbake nå, i oppkjøringen til de olympiske leker? sier Ukrainas idrettsminister Guttsait.

Kvalifiseringskonkurransene til neste års Paris-OL starter med full styrke i tiden som kommer. Dersom IOC skal innlemme russiske og belarusiske utøvere, må det trolig skje relativt raskt.

Har truet med boikott

Guttsait gjentok fredag Ukrainas trussel om at en boikott av sommerlekene kan bli aktuelt.

– Vi ønsker å delta i de olympiske leker, men uten russere og belarusere. Det å ikke stille vil bli vurdert som en siste utvei av alle våre forbund og alle våre idrettsutøvere, sa han.

IOC-president Thomas Bach sa så sent som onsdag at komiteen ikke vil akseptere at politikk og idrett blandes sammen. Han står fast ved at det baner vei for at utøvere fra Russland og Belarus kan tas inn igjen i varmen.