– Det er uunngåelig, mener landslagssjef Ståle Solbakken.

Ødegaard har startet alle de 22 landskampene under Solbakkens ledelse, men scoret bare ett av de 38 målene. Totalt står han med to scoringer på 47 landskamper. Det er altfor få, ifølge Solbakken.

– Det presset må han ha på seg, at han må score flere mål. I fjorårets nasjonsliga var han den som sto bak flest sjanser, blant alle landslagene. Det viser at han er ganske nær målet. Så gjelder det at han avslutter litt før. Han har et veldig bra skuddbein, men han ligger fortsatt sju mål bak meg, og det kler ham dårlig.

Solbakken scoret i sin tid ni mål på 58 landskamper for Norge.

Ødegaard motsier ikke sjefen. Han mener tvert imot at han kan bli bedre på mange områder.

– Jeg føler at jeg kan bli bedre på alt, egentlig. Jeg har scoret litt flere mål nå, men jeg kan bli enda bedre der. Jeg har hatt en del skudd som har gått alle mulige veier. Jeg kunne også hatt flere assist, og defensivt kan jeg også bli en del bedre. Det er mange deler av spillet der jeg fortsatt kan ta veldig store steg, sier han.

Ypperlig anledning

Begge hans landslagsmål kom på Ullevaal, mot Romania i 2019 (2-2) og mot Slovakia i fjor (2-0). Lørdag er det akkurat ett år siden Ødegaards forrige landslagsmål, og en ypperlig anledning til å score igjen når sterke Spania er motstander i Málaga.

Laget savner nemlig sin suverene toppscorer i Solbakkens tid som landslagssjef. Erling Braut Haaland har stått for 15 av de 38 målene, men han har reist hjem med skade.

Dette er Norges scoringsliste under Solbakken:

* 15 mål: Erling Braut Haaland.

* 6 mål: Alexander Sørloth.

* 4 mål: Kristian Thorstvedt.

* 3 mål: Mohamed Elyounoussi, Joshua King.

* 1 mål: Jonas Svensson, Stefan Strandberg, Martin Ødegaard, Mats Møller Dæhli, Leo Østigård, Ohi Omoijuanfo, ett selvmål.

Utfordringer

Solbakken venter ikke at Ødegaard skal kopiere det han gjør i Arsenal.

– Over tid vil han komme til flere sjanser i klubblaget enn han gjør hos oss. I vår måte å spille har han nå en dypere rolle i en del faser, og så er det sånn at motstanderne ofte har et ekstra øye på ham. I nasjonsligaen greide han å komme i de gode posisjonene likevel, og han kan absolutt score flere mål for oss. Han kan skyte oftere, bruke slegga si og de fine innsidesparkene, sier han

Han vil ikke på noen måte gi Ødegaard ansvaret for å kompensere for Haalands fravær.

– Martin skal bare være seg selv. Han må utføre sin rolle i laget best mulig, og så må jeg klare å fordele ansvaret slik at de som får de andre rollene tar mest mulig av det. Vi kan ikke putte alt ansvar på en manns skuldre fordi en er borte, sier han.

Ødegaard sier at Mikel Artetas sans for detaljer har bidratt til å løfte ham som produsent av målpoeng.

– Jeg har jobbet med det selv, og med trenerne. Hvilke rom jeg skal true, hvor jeg kan være farlig. Jeg har sagt i lang tid at jeg vil score flere mål, være viktig og prege kamper. Jeg har jobbet med det de siste årene, og det er deilig å se at det betaler seg, sier han.

Med Haaland ute er jobben som norsk straffeskytter ledig, og Ødegaard er klar for den.

– Ja, jeg er klar til å ta straffe hvis jeg får muligheten, sier han, veldig klar til å ta innpå Solbakken på landslagets scoringsliste.