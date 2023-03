Uefa opplyser om etterforskningen som er igangsatt i en pressemelding torsdag.

Spansk påtalemyndighet har fra før siktet storklubben for korrupsjon etter at den skal ha betalt en dommer over 70 millioner kroner.

Det er den tidligere nestlederen i dommerkomiteen i det spanske fotballforbundet, Jose Maria Enriquez Negreira, som mottok de aktuelle pengene mellom 2001 og 2018. Det var gjennom sitt eget firma Negreira fikk utbetalingene.

«Barcelona oppnådde en konfidensiell muntlig avtale med Negreira, slik at han, som visepresident i tekniske voldgiftskomiteen (CTA), og i bytte for penger, utførte handlinger som skulle være til fordel for Barcelona», het det nylig i uttalelse fra den spanske statsadvokaten.

Presidenter siktet

Barcelona har begrunnet transaksjonene med at Negreira skal ha levert tekniske rapporter til klubben som konsulent. I tillegg skal han ha bidratt med informasjon om talenter fra andre klubber i Spania.

Også de tidligere klubbtoppene Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Òscar Grau og Albert Sole er siktet av spanske myndigheter i saken, har radiokanalen Cadena Ser meldt tidligere.

Bartomeu og Rosell har vært presidenter i gigantklubben. Nåværende klubbpresident Joan Laporta har tidligere slått hardt tilbake på anklagene.

– La det være klart at Barcelona aldri har kjøpt dommere og aldri hatt til hensikt å kjøpe dommere, har han sagt.

Uefa kan straffe sportslig

Ledelsen i den spanske ligaen har gjort det klart at den ikke har myndighet til å ilegge Barcelona sportslige sanksjoner, all den tid saken er foreldet i henhold til deres reglement. Bøter er i så måte eneste alternative sanksjoner.

– Vi må gjøre det klart at det ikke er mulig å sanksjonere sportslig ettersom det har gått fem år. Vi har allerede sett på det, sier La Liga-president Javier Tebas.

Uefa har ikke på samme måten noen foreldelsesfrist. Det vil si at klubben i verste fall kan miste mesterligatitlene de vant i perioden. Barcelona gikk til topp si Champions League i 2006, 2009, 2011 og 2015.

Torsdag opplyser det europeiske forbundet at den har nedsatt en gruppe etterforskere som skal se på om Barcelona har forbrutt seg reglementet i forbindelse med Negreira-saken.